Конкурс «Сабантуй мизгелләре» в Нижегородской области идет к завершению

К сожалению, пандемия внесла свои коррективы во все области нашей жизни. Не стало наших мероприятий, конкурсов и встреч. И не было в этом году и древнего ежегодного праздника Сабантуй. Но мы его возобновили в памяти своими воспоминаниями, яркими фото и видео. И на областной конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя», объявленный Исполкомом ОО «Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области» (РНКАТНО) в рамках проекта «Возвращение к истокам» тоже пришло немало фото-видео по прошедшим Сабантуям в нашей области. И тем самым мы с вами вспоминали самые интересные, забавные моменты Сабантуев в нашей жизни.

Еще немного, и уже придет время подвести итоги нашего конкурса. И еще есть возможность поделиться с нами вашими уникальными историями, фото и видео, связанными с Сабантуями в нашей жизни, неважно был ли этот праздник в селе или городе, давно или недавно. Можно также изготовить и поделки на тему Сабантуя. Самые лучшие работы, которые выберет компетентное жюри, по итогу окончания конкурса будут опубликованы на сайте РНКАТНО www.nizgar.ru, в соцсетях, в специальном выпуске журнала «Нижегородские татары» и в газете «Туган як», прозвучат и по радио.

А торжественное награждение призеров дипломами и памятными подарками будет проходить на межрайонном итоговом культурно-просветительском мероприятии. Время и место проведения сообщится дополнительно.

Для участия в конкурсе необходимо подписанные работы (ФИО, возраст, телефон, населенный пункт) отправить до 30 октября 2020 года в Оргкомитет на электронную почту rnkatno@mail.ru или представить по адресам:

1) г. Сергач, ул. Советская, д. 35, этаж 2, редакция газеты «Туган як».

2) г. Н. Новгород, пер. Кожевенный, д. 10/13, офис РНКАТНО, этаж 2.

Справки по телефону 8(831) 216-36-14, 89200311996 Динара email: rnkatno@mail.ru

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