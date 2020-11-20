Конкурс «Шома Бас» будет транслироваться в Интернете 22 ноября в 14.00 на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества.

На традиционном ежегодном конкурсе исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей») в 2020 года принимают участие 706 человек. Это 72 коллектива из 13 регионов России.

Конкурс проходит с 2017 года. Максимальное количество участников до сих пор не превышало 335 человек. Но 2020 год выдался особенным. В связи с обострившейся ситуацией распространения вируса COVID-19, в целях заботы о здоровье людей и усиления мер социальной защиты было принято решение отборочный этап конкурса провести дистанционно по видео — материалам. 8 ноября закончился прием заявок.

Второй тур конкурса состоится 21 ноября в Екатеринбурге, в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. В город Екатеринбург приедут руководители прошедших на второй тур коллективов. В этот день будут просматриваться материалы, определены победители, пройдут мастер-классы по татарским танцам и награждение победителей.

Призовой фонд Открытого Межрегионального конкурса исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей») составляет 500 тысяч рублей. Обладатель Гран-при конкурса получит Сертификат на сумму 150 000 рублей для пошива татарских национальных сценических костюмов.

Имена победителей и лучшие видеоматериалы с выступлениями участников будут транслироваться 22 ноября в 14.00 на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества http://sgodnt.ru.

Мероприятие проводится при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Организаторы – Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».