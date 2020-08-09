Конкурс «Татар кызы» в международном масштабе перенесли на следующий год

В этом году конкурс «Татар кызы» должен был пройти в международном масштабе в Узбекистане, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, пока мы не планируем проводить традиционный конкурс „Татар кызы“. Республиканский этап должен был состояться в Казани, а международный этап планировался в Узбекистане. Пандемия коронавируса заставила пересмотреть планы. Границы стран еще не открыты, и мы никак не можем представить проведение конкурса „Татар кызы“ в онлайн-формате. Зная, что конкурс направлен, прежде всего, на объединение татарского народа, онлайн-формат считаем нецелесообразным», — подчеркнул Данис Шакиров.

«Если границы откроют, мы готовы организовать и сам конкурс, и провести его 10-летний юбилей. Но у меня на этот счет большие сомнения: ситуация до конца года вряд ли изменится. Надеемся в следующем году организовать конкурс более масштабно», — поделился заместитель председателя исполкома конгресса.

По его словам, победители этого года автоматически получат право участвовать в конкурсе в будущем году. В 2020 году конкурс «Татар кызы» состоится только в Москве.

«До 15 июля конкурс должен был пройти в регионах и городах России. Из-за коронавируса все было отменено», — сказал Данис Шакиров.

Конкурс «Татар кызы» впервые прошел в 2011 году в Челябинске. В 2015 году конкурс проводился во всероссийском масштабе. В 2016 году «Татар кызы» получил международный статус. В 2020 году конкурс отмечает свое 10-летие.

В прошлом году победительницей международного конкурса «Татар кызы-2019» стала представительница Узбекистана Лилия Камилова. Таким образом, Узбекистан получил право на проведение конкурса в 2020 году.

tatar-inform.ru