Конкурсы РНКАТНО продолжаются

Исполкомом РНКАТНО были объявлены творческие конкурсы среди школьников районов компактного проживания татар (рисунки, поделки, инсценировки итд) в рамках проекта «Нигеземә кайтып барам» — «Возвращение к истокам». Проект осуществляется при помощи Правительства Нижегородской области. Конкурсы проводятся по следующим номинациям:

— Татар халык әкиятләре буенча — По татарским народным сказкам

— Сабантуй мизгелләре – Мгновения Сабантуя

— Татарстанга 100 ел — 100-летие Татарстана.

В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА входят:

— Исполком ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» (РНКАТНО)

— Межрайонная женская организация «Ак калфак»

— областная газета «Туган як»

Приятно отметить, что и на предыдущий областной конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя» тоже пришло немало фото-видео, поделки и рисунки по прошлым Сабантуям в нашей области. И тем самым мы с вами вспоминали самые интересные, забавные моменты Сабантуев в нашей жизни.

На эти конкурсы тоже, к нашей большой радости, поступают много разнообразных работ и очень приятно, что активно подключились все школы и детские сады районов компактного проживания татар. Уже совсем скоро придет время повести итоги наших конкурсов. Самые лучшие работы, которые выберет компетентное жюри, по итогу окончания конкурса будут опубликованы на сайте РНКАТНО www.nizgar.ru, в соцсетях, в специальном выпуске журнала «Нижегородские татары» и в газете «Туган як», прозвучат и по радио.

Торжественное награждение призеров дипломами и памятными подарками состоится на итоговом культурно-просветительском мероприятии. Такие же мероприятия планируются в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Время и место проведения сообщится дополнительно.

Для участия в конкурсе необходимо подписанные работы (ФИО, возраст, телефон, населенный пункт) отправить до 15 октября 2020 года в Оргкомитет на электронную почту rnkatno@mail.ru или представить по адресам:

1) г. Сергач, ул. Советская, д. 35, этаж 2, редакция газеты «Туган як».

2) г. Н. Новгород, пер. Кожевенный, д. 10/13, офис РНКАТНО, этаж 2.

Справки по телефону 8(831) 216-36-14, 89200311996 Динара email: rnkatno@mail.ruи по 8831 91 51924, Наиля ханум и Румия