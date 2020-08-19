enrutat
Главная / Концерт мастеров искусств Татарстана завершил Дни культуры республики в Москве
Концерт мастеров искусств Татарстана завершил Дни культуры республики в Москве

Концерт мастеров искусств Татарстана завершил Дни культуры республики в Москве

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 19.08.2020 0 11

Традиционным концертом мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана в Московском международном доме музыки завершились Дни культуры республики в Москве.

Событие, ставшее кульминацией обширной культурной программы, традиционно собирает видных представителей татарской общины в Москве. Выступавшие перед собравшимися — Президент Татарстана Рустам Минниханов, первый вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин — особо акцентировали тот вклад, который и уроженцы Татарстана, и московские татары вносят в созидание и процветание столицы России и всей нашей многонациональной Родины.

Рустам Минниханов и Сергей Собянин наградили особо отличившихся в этом труде памятными наградами и подарками. На сцене своим мастерством блеснули танцевальные и песенные коллективы Татарстана. которые были тепло встречены зрителями.

atom.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.