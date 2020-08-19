Концерт мастеров искусств Татарстана завершил Дни культуры республики в Москве

Традиционным концертом мастеров искусств и творческих коллективов Татарстана в Московском международном доме музыки завершились Дни культуры республики в Москве.

Событие, ставшее кульминацией обширной культурной программы, традиционно собирает видных представителей татарской общины в Москве. Выступавшие перед собравшимися — Президент Татарстана Рустам Минниханов, первый вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин — особо акцентировали тот вклад, который и уроженцы Татарстана, и московские татары вносят в созидание и процветание столицы России и всей нашей многонациональной Родины.

Рустам Минниханов и Сергей Собянин наградили особо отличившихся в этом труде памятными наградами и подарками. На сцене своим мастерством блеснули танцевальные и песенные коллективы Татарстана. которые были тепло встречены зрителями.

atom.tatar