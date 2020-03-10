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Концерт татарской музыки состоялся на сцене Верхнеуслонской школы искусств

Концерт татарской музыки состоялся на сцене Верхнеуслонской школы искусств

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, 75 лет Великой Победе, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 10.03.2020 0 5

В Верхнеуслонской школе искусств состоялся татарский концерт, приуроченный к 75-летию Победы, 100-летию ТАССР и предстоящему полувековому юбилею школы.

В исполнении преподавателей и учащихся прозвучали произведения татарских композиторов и обработки татарских народных песен и танцев. Вела традиционный вечер татарской музыки на татарском и русском языках бессменная ведущая  — Фарида Калимуллина.

Открылся концерт хореографической композицией «Строки надежды — Өмет хатлары». Звучали известные татарские народные и современные песни, а также произведения классиков.

С большим интересом зрители смотрели выступления юных музыкантов и их преподавателей. Особый восторг вызвали номера известных ансамблей баянистов и скрипачей, маленьких вокалисток — Айсылу Хайруловой, Эмилии Хафизовой, а также известной уже зрителю Ирады Шулаевой, исполнившей татарскую песню «Туган як».

Зрители с воодушевлением смотрели выступления начинающих музыкантов и их учителей, узнали много интересных фактов из истории своей республики и получили немалое удовольствие от встречи с татарским искусством. В дополнение к концерту в фойе школы была оформлена выставка картин учащихся художественного отделения.

В завершении мероприятия слова благодарности преподавателям ДШИ высказала  председатель местного отделения Исполкома Всемирного конгресса татар Гульгена Давлетшина и вручила коллективу Благодарственное письмо за профессионализм и пропаганду татарской национальной культуры.

Минлегуль Шайдуллина

vuslon.ru

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