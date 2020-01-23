Корейцы представят эскиз спектакля на татарском языке в казанском театре кукол

На сцене казанского театра кукол «Экият» режиссер и художник из Кореи представят эскиз спектакля на татарском языке по стихотворениям поэта Мусы Джалиля. Необычная постановка состоится во время первой в театре кукольной лаборатории, которая пройдет с 26 по 31 января.

— Над нашей лабораторией мы работаем уже с августа. Я обратился к театральным критикам Ниязу Игламову и Олегу Лоевскому, так как у них большой опыт проведения лабораторий. Вместе мы выбирали материал для работы. Пришли к мнению, что у нас в репертуаре около 70 спектаклей, но мало советской детской литературы. По всей России идет переосмысление этого периода, мы тоже остановимся на этой теме, — рассказал главный режиссер театра кукол Ильгиз Зайниев.

Кроме работы от корейских театралов, на лаборатории представят еще два эскиза спектакля на русском языке по произведениям Владимира Маяковского и Аркадия Гайдара. Все работы будут инсценированы студентами старших курсов главного режиссера Большого театра кукол (Санкт-Петербург) Руслана Кудашова.

— Мы не ограничивали студентов в выборе материалов для эскизов какими-либо критериями. Было лишь два условия. Выбранная литература должна была быть советского периода и одна из трех работ должна была быть на татарском языке. Корейские художник и режиссер сами выбрали «Маобитскую тетрадь» Мусы Джалиля. Видимо, поэт был известен им. Интересно посмотреть на то, как люди совершенно незнакомые с советской, а уж тем более татарской культурой представят эту работу, — добавил Зайниев.

Эскизы спектаклей представят 31 января. Если в постановках будет дальнейшая перспектива роста до спектакля, то работы включат в репертуар театра.

kazanfirst.ru