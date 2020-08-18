Костюм Ильгама Шакирова передадут Национальному музею РТ

30 августа Национальный музей Республики Татарстан откроет новую экспозицию, посвященную 100-летию ТАССР “История Татарстана с древнейших времен до наших дней”.

На этой неделе коллекция Национального музея пополнится концертным костюмом Народного артиста России, Республики Татарстан, лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая, легендарного татарского певца Ильгама Шакирова, который будет передан помощником певца, ставшего в течении 25 лет его “ангелом хранителем” Хазеевым Илхамом Муллиевичем.

И.Хазеев в этом году награжден медалью “За заслуги” Духовного управления мусульман РФ “За большой вклад в сохранение и развитие традиции татарской культуры, а также популяризацию творчества И. Шакирова”.

В музее хранятся около 500 экспонатов переданные самим исполнителем в 70 — 80-е годы. В апреле 2020 года родственники И.Шакирова передали коллекции Национального музея Республики Татарстан орден И.Шакирова «За заслуги перед Республикой Татарстан» под номером 001.

Ильгам Шакиров был ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая и художественным руководителем Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая. Он первым был удостоен высшей награды республики — ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Нужно отметить, что коллекция И. Шакирова является составной частью фонда личных коллекций известных татарских композиторов и музыкантов музея – С. Сайдашева, А. Ключарева, М. Музаффарова, Н. Жиганова, Дж. Файзи, Ф. Яруллина, Ф. Туишева и др.

Передача концертного костюма И.Шакирова Национальному музею РТ состоится 20 августа в 11:00.