Краеведы из регионов России встретились в Азнакаево

Вот и прошли 2 дня плодотворной работы 5ой научно-практической историко- краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии». 20 августа краеведы из различных регионов России встретились в Азнакаево. Делегаты посетили исторические места района, участвовали в открытии стелы землякам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны на месте бывшей деревни Ташлы-Яр и осмотрели гору Чатыр тау, где им был показан пролог Международного фестиваля культуры и творчества тюркских народов»Чатыр тау жыены 2020″. После культурной программы началась работа в 4 секциях. Итоги дня были подведены на пленарном заседании.

21 августа делегаты продолжили работу в Туймазинском районе Республики Башкортостан.Осмотрели Татарский театр,Татарский общественный историко- культурный центр.Далее выехали в село Тюменяк, где посетили историко- культурный и туристический комплекс «Бабай Утары».Здесь краеведы провели круглый стол, выслушали доклады и сообщения, провели презентацию краеведческих книг и приняли резолюцию конференции. Хотим выразить огромную благодарность начальнику комитета по работе с краеведами ВКТ Бурханову Альберту Ахметзяновичу, главе Азнакаевского района Шайдуллину Марселю Зуфаровичу и его команде, председателю Всероссийской общественной организации-Ассоциации «Татарские села России» Галимову Фаниру Гильмутдиновичу за организацию и проведение конференции.Особую благодарность выражаем руководству Всемирного конгресса татар за поддержку и техническое обеспечение в проведении форума.

Фаниль Мусин, Марий Эл

Диана Единякова, Омск