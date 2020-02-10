Краеведы встречаются в Мамадышском районе Татарстана

11-12 февраля с.г. в райцентре г.Мамадыш РТ, на базе Мамадышского РДК, проводится Первая межрегиональная научно-организационная, историко-краеведческая конференция “Краеведение в Мамадышском районе Республики Татарстан: история, современность и перспективы развития”.

Организаторы научно-краеведческого мероприятия: Исполком и Отдел культуры Мамадышского муниципального района РТ, Мамадышский краеведческий музей , Инициативная группа краеведов Мамадышского района, Комитет по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар и Общество татарских краеведов РТ. Предполагается участие более 90 делегатов и гостей: более 50 — из сел Мамадышского района, более 30 участников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Азнакаево, Чистополя, Рыбно-Слободского, Высокогорского, Лениногорского, Сабинского, Кукморского, Азнакаевского районов РТ и Вятско-Полянского района Кировской области.

В ходе конференции запланировано чествование краеведами Мамадышского района и гостями участников Великой Отечественной войны и труженников тыла, проводится Организационное собрание краеведов Мамадышского района с целью созданич Общества татарских краеведов района – отделения РОО “Общество татарских краеведов” РТ. Запланировано около 25 тематических докладов и выступлений ученых, специалистов, краеведов, общественных деятелей, ветеранов и журналистов по проблемам изучения истории Мамадышского и сопредельных территорий бассейна реки Вятка-Нократ, методики изучения и написания истории сел и деревень региона, по проблемам краеведения и др.

В качестве основного доклада заявлено выступление председателя Общества татарских краеведов РТ, заслуженного деятеля науки РТ А.А.Бурханова “Развитие краеведения в Мамадышском и других сопредельных районах Татарстана, некоторые вопросы изучения и сохранения объектов природы и памятников историко-культурного наследия в рамках написания истории и определения стратегии развития населенных пунктов татарского мира”. В качестве содоклада будет выступление Руководителя инициативной группы краеведов Мамадышского района сотрудника Мамадышского краеведческого музея Г.Г.Давыдовой.

Среди докладчиков отметим выступления кандидата исторических наук Н.Г.Гарифа (Рыбно-Слободской район РТ), Почетного работника общего образования РФ, краеведа-исследователя Р.З.Салиева (Высокогорский район РТ), автора краеведческих книг Г.З.Дуваловой (Мамадышский район РТ), член-корреспондента АВИН РФ М.В.Черепанова (г.Казань), краеведа-исследователя С.А.Хусаинова ( г. Наб.Челны) , краеведа-исследователя Н.К.Гафиятова(Мензелинский район РТ), учителя истории и зав.школьным музеем А.И.Шарифуллиной (Чистопольский район РТ) , зам.главы Азнакаевского района РТ Н.М.Нагимова (г.Азнакаево), краеведа Р.А.Муллахметовой (Мамадышский район РТ) , заслуженного работника культуры РТ М.М.Гарипова (с.Агерзе Азнакаевского района РТ), историка-этнографа,имама-хатыйба З.М.Назмутдинова ( Вятско-Полянский район Кировской области) и др.

По итогам работы конференции участникам и докладчикам планируется вручение сертификатов участника, благодарственные письма и грамоты ВКТ, Оргкомитета, Общества татарских краеведов РТ.

В рамках проведения конференции запланирована культурная программа : посещение Мамадышского краеведческого музея и исторических мест города и района,встреча с руководителями района и библиотеки.

В рамках конференции проводится презентация книг участника ВОВ и штурма Берлина, журналиста и писателя А.М.Малова, посвященных его воспоминаниям о прошедшей войне и истории его родного села.

Кроме того, запланирована встреча Руководителя Ассоциации “Клуб воинской славы” РТ, член-корреспондента АВИН РФ М.В.Черепанова с родственниками участников ВОВ из Мамадышского района , погибщих и награжденных государственными наградам СССР в годы войны. Запланированы также ряд встреч председателя РОО “Общества татарских краеведов” РТ, профессора А.А.Бурханова с коллективами школ г. Мамадыша и района, в ходе которых он выступит с лекциями по проблемам краеведения и истории средневековых тюрко-татарских государств Евразии.

Информация Г.Г.Давыдовой,

г.Мамадыш, Мамадышский краеведческий музей