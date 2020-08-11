В минувшие выходные 30 активистов Штаба татар Москвы съездили в удивительное по красоте место, Романцевские горы, в д. Кондуки Тульской области.

Штаб татар организовал трансфер, палатки, подготовил программу мероприятия, чтобы сделать первое «штабное» оффлайн мероприятие, до самоизоляции такие общие деловые встречи и развлекательные мероприятия были регулярными. Давно хотелось собраться, обсудить новости и перемены, построить новые планы, поддержать друг друга.

Получилось совместить и серьезные разговоры, и возможность насладиться уникальной красотой природы. Днем группа ходила в горы, купалась в озере, посещала экскурсии. А вечером были «круглые столы» у костра. Подвели итоги работы во время самоизоляции: штаб татар провел несколько благотворительных акции помощи ветеранам, пенсионерам, малоимущим семьям, волонтеры штаба развозили продуктовые наборы. Были проведены более 50 онлайн встреч с интересными людьми из России и татарскими активистами из других стран. Так же была проведена подписная кампания на татарские издания разных регионов, более 400 человек получили газеты и журналы во время акции благотворительности. Строились планы на будущее.

Айрат Хайруллин из Балашихи предложил идею высадить сто деревьев на территории десяти подшефных детских домов, и сделать это совместно с ребятами, подростками, живущими в детдомах, провести это как акцию к столетию Татарстана. Актив штаба татар состоит из молодежи Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей, Башкирии, были в поездке и новые люди, но все 30 человек единогласно поддержали такую хорошую идею.

Во время поездки многие участники старались говорить на татарском языке, сидя вокруг костра вспоминали и пели татарские песни, слушали татарскую популярную музыку. Штаб надеется на хорошую погоду, такие поездки и общение на свежем воздухе объединяют, а обмен мнениями рождает новые идеи и планы.

«Штаб Татар Москвы»