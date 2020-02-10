Круглый стол по краеведению в редакции газеты «Казанские ведомости»

В Казани, в редакции газеты «Казанские ведомости» 7 февраля с.г. состоялся Круглый стол по краеведению на тему «Татарская городская слобода: прошлое, настоящее и перспективы развития» (по итогам Всероссийского Форума татарских краеведов «Татарская городская слобода : прошлое, настоящее и перспективы развития ( в рамках стратегии сохранения татарских слобод в городах РФ)» в городе Томске ,на примере изучения татарских городских слобод в г. Казани и г. Томске).

Ведущий круглого стола – главный редактор газеты «Казанские ведомости» Якупова Венера Абдулловна.

Ответственный организатор круглого стола – председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор Бурханов Альберт Ахметжанович

В ходе круглого стола известные ученые, краеведы, искусствоведы, экскурсоводы , журналисты ,представители туристических фирм и префектуры «Старый город» г. Казани активно обсудили и ответили на нижеследующие вопросы.

1. Чем актуальна и важна тема, связанная с историей, сегодняшним состоянием и перспективой развития татарских городских слобод в городах Российской Федерации и сопредельных государствах, которую мы сегодня обсуждаем в редакции газеты «Казанские ведомости»?

2. Давайте остановимся на истории и основах процесса урбанизации , развития городской цивилизации, ремесла и торгово-караванных связей у тюрко-татар .

3. Интерес вызывает история татарских городских слобод ХVIII- начала XX вв. в Казани, Оренбурге, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Таре, Тобольске, С-Петербурге, Минске, Павлодаре и других городских центрах Центральной России, Поволжья, Урала, Сибири и других регионах Евразии и их роль во внутренней и внешней торговли Российской империи. В чем причина и основы процветания татарской городской слободы в Российской империи?

4. Современное состояние и перспективы развития татарских городских слобод и городских кварталов (микрорайонов) в местах компактного проживания татар.

5. Татарская городская слобода города Томска как пример развития городских слобод в России. Какова роль и итоги Форума татарских краеведов в г. Томске в 2019 году и других мероприятий в изучении, сохранении, благоустройстве, музеефикации и использовании объектов татарской слободы г.Томска в туристических целях и воспитании молодежи в любви к родному краю?

6. Татарские городские слободы XVII- нач. XX вв. в других городах Р , Казахстана, Средней Азии, Кавказа и других регионов бывшей Российской империи.

7. Старо-Татарская слобода и другие природные и историко-культурные места города Казани и ее окрестностей. История, современное состояние и перспективы развития .

8. Проблемы дальнейшего изучения , реального сохранения , активного возрождения, грамотной музеефикации и практического использования исторических мест Казани и других городов Республики Татарстан в рамках развития международного и внутреннего этнотуризма и воспитания молодого поколения в любви историко-культурному наследию и родному краю.

9. Вопросы экологии и безопасности в современных природных ландшафтов и историко-культурных зонах городов, их округи и сельской местности.

10. Проекты модернизации Старо-Татарской слободы и исторических мест Казани и других городов и регионов РТ и РФ.

В обсуждении этих вопросов приняли участие Бурханов Альберт Ахметжанович , начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ , Габдуллин Айрат Хатмуллович, туристический оператор, радиожурналист ( г. Казань ),Гарипов Марсель Мухаметшинович, архитектор-искусствовед, краевед, автор книг по истории регионов и населенных пунктов Татарстана и Башкортостана, заслуженный деятель культуры РТ, специалист по архитектуре татарской слободы г. Томска и краеведению Восточного Татарстана и Западного Башкортостана.(с.Агерзе,РТ), Салиев Равиль Зуфарович, ветеран педагогического труда, краевед-исследователь, Почетный работник

общего образования РФ, автор книг по краеведению, председатель Общества татарских краеведов Высокогорского района РТ (с. Пановка Высокогорского района РТ), Корнилов Марат Александрович, директор МБУ «Историческая среда» при Префектуре «Старый город» г. Казани, Файзрахманов Айдар Шамилевич, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи и Хайруллин Радик Мухтарович, директор по развитию турфирмы ООО «Жемчужина Поволжья», член Правления Гильдии экскурсоводов РТ, экскурсовод, генетик, историк.(г.Казань).

Запись выступлений вела журналист, корреспондент газеты «Казанские ведомости» Ольга Викторовна Иванычева, которая подготовит материалы для большой полосы газеты, которые выйдут в печати в одном из февральских номеров и будут размещены также в сайте издания.