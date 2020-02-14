Круглый стол в Доме татарской книги по неизвестным фактам из жизни Г.Тукая в 1911-1912гг.

Круглый стол, организованный в Казани Министерством культуры и Союзом писателей Татарстана по поводу неизвестных фактов из жизни Габдуллы Тукая в 1911-1912гг., открытых и обнародованных заслуженным деятелем искусств, лауреатом многих литературных премий писателем Раулем Мир-Хайдаровым, собрал ярких представителей татарской культуры. Среди них – ученые тукаеведы, доктора наук: Хатип Миннигулов, Зуфар Рамеев, Лена Гайнанова, чей родной брат, Рашид Гайнанов, некогда подготовил 5-томное издание о жизни и творчестве Г.Тукая. Активное участие в дискуссии принимали лауреаты Государственной премии имени Г.Тукая – Набира Гиматдинова, Радиф Гаташ и Ринат Мухамадиев; именитый историк, аксакал татарской литературы Лирон Хамидуллин; известные поэты Розалина Шарафеева, Луиза Янсуар, Жаудат Тарзаманов, Гузель Тухватова – директор музея Г.Тукая; внук Амины-ханум Хабибуллиной – той самой последней любви Поэта – Рустем Ахмеджанов, врач-хирург из Арска.

Встречу вел известный романист, редактор федеральной газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев.

Министерство культуры на Круглом столе представлял Ленар Хакимзянов. Он – уроженец Арского района и его уточнения по географии проживания и передвижения Тукая в его родных местах прояснили возникшие разночтения по этой теме.

Много было ярчайших выступлений, и тон им задал Хатиб-эфенди Миннигулов. Можно сказать, что этот Круглый стол был посвящен теме любви Поэта, поэтому очень эмоциональными оказались выступления Набиры Гиматдиновой, Розалины Шарафеевой, Луизы Янсуар, а также Радифа Гаташа, одного из выдающихся лирических поэтов последних пятидесяти лет.

Во всех выступлениях лейтмотивом звучали рассуждения о том, что раннее советское литературоведение, особенно наше – татарское, было слишком идеологизированное, рьяно «оберегало нравственность» творческих людей. Требовало не художественную, историческую и национальную ценность, а «идеологическую чистоту» в произведениях. Оттого лучшее, созданное в русле национальной культуры и традиций, затиралось пустышками, напичканными идеологическими штампами.

Тукай умер молодым, не женатым, но очень известным поэтом, мыслителем в тюркском мире.

Имя каждого известного поэта всегда связано по традиции с его возлюбленной, у каждого поэта посмертно должна быть своя Беатриче. Даже Сервантес подарил литературному Дон Кихоту Дульсинею на века. Оттого в официальной биографии Г.Тукая появилась Зайтуна Мавлюдова, которую он даже за руку не держал – однажды встретил ее с подружками в гостях и второй раз увидел ее на трамвайной остановке.

Упоминается иногда рядом с его именем и Гульсум Камалова, которую он встретил в Петербурге. Там он пробыл несколько дней, всегда окруженный людьми – верим, что она ему нравилась, но их мимолетное общение любовными отношениями назвать нельзя.

При внимательном прочтении письма Фаузии Байрамовой и найденных ею стихов Тукая, адресованных Амине-ханум, обнаруживается письменное подтверждение влюбленности Поэта в девушку из Купербаша.

Эта версия и выступление внука Амины-ханум убедили большинство участников Круглого стола в том, что она имеет право быть отраженной в биографии Поэта наряду с именем Зайтуны Мавлюдовой.

Источник: Рауль Мир-Хайдаров