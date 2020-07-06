Кряшенские фольклорные ансамбли начали подготовку к «Питрау-2020»

Эту традицию чтят так же, как и пытаются сохранить дизайн национального костюма. Молодое поколение не остается в стороне и активно вливается в творческую жизнь села. Так, юная Миляуша Альмеева с раннего возраста тянется к кряшенской культуре. Эти знания девушка планирует передавать подрастающему поколению. В современном мире потребность в национальных праздниках все равно имеется, именно поэтому в прошлом году жители Урманчеевского поселения организовали фестиваль «Пасха красная», который собрал кряшенские коллективы Мамадышского района.

В этом году фестиваль отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако участники все же надеются, что будущий год пройдет более продуктивно.