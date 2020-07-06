Кряшенские фольклорные ансамбли начали подготовку к «Питрау-2020»

Кряшенские фольклорные ансамбли начали подготовку к фестивалю кряшенской культуры «Питрау-2020». Ни один концерт кряшенской культуры не обходится без их заразительных песен и танцев, пишет газета «Нократ».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль состоится в этом году в онлайн-формате. Трансляция будет идти на многочисленных площадках республиканского и районного уровня.
Одна из самых популярных песен фольклорного ансамбля «Касиля», исполненная специально для республиканского праздника кряшенской культуры, называется «Урманчы авыл кое». Песня передалась жителям Урманчеевского сельского поселения от предков.
Эту традицию чтят так же, как и пытаются сохранить дизайн национального костюма. Молодое поколение не остается в стороне и активно вливается в творческую жизнь села. Так, юная Миляуша Альмеева с раннего возраста тянется к кряшенской культуре. Эти знания девушка планирует передавать подрастающему поколению. В современном мире потребность в национальных праздниках все равно имеется, именно поэтому в прошлом году жители Урманчеевского поселения организовали фестиваль «Пасха красная», который собрал кряшенские коллективы Мамадышского района.
В этом году фестиваль отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации, однако участники все же надеются, что будущий год пройдет более продуктивно.