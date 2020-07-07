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Крымско-татарские сказки появились в приложении для смартфонов «Лукоморье»

Крымско-татарские сказки появились в приложении для смартфонов «Лукоморье»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 07.07.2020 0 6

Крымско-татарские сказки вошли в российское приложение для смартфонов «Лукоморье». Об этом сообщила пресс-служба разработчиков приложения.

«Сейчас доступны: татарские, чувашские, марийские, чеченские, аварские, ненецкие, мордовские, карачаево-балкарские, русские и крымско-татарские сказки, но список будет дополняться», – говорится в сообщении.

Разработчики сообщили, что сказки были записаны в профессиональной студии, над озвучкой работали актеры. Также к каждой сказке подобраны иллюстрации, которые отражают «не только сюжет произведения, но и особенности национальной культуры, одежды и даже внешности народов, чьи сказки представлены».

«Лукоморье» можно скачать бесплатно на все электронные устройства, работающие на платформах IOS и Android.

c-inform.info

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