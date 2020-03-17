Кто еще может создать такой образ счастливой семьи?

Семья — это самое дорогое, что есть у человека. Во все времена семья была и остается хранительницей духовных и нравственных ценностей народа, основой общества и государства. А если семья еще и творческая, участвует в общественной и культурной жизни, продолжает лучшие семейные традиции, воспитывает у подрастающего поколения любовь к родной земле — просто замечательно!

Тому пример, музыкальная семья Зульфиды и Гаяза Муллагалеевых. Она славится не только в родном Бижбулякском районе Башкортостана.

Супруги Гаяз и Зульфида Муллагалеевы живут в любви и согласии вот уже 28 лет. Они воспитали замечательных детей — сына Ильнура и дочь Ильзиду. В этой семье большое значение придается совместному творчеству — музыке. Они являются активными участниками практически всех культурных мероприятий района. Кроме того они победители многих районных, республиканских и российских конкурсов. Эта семья у всех на слуху.

Несколько лет назад на открытом республиканском конкурсе «Юлдаш йыры — 2014» 25 лучших исполнителей народных и эстрадных песен Башкортостана выступили на сцене конгресс-Холла «Торатау» выступила и семья Муллагалеевых. Тогда супруги, исполнив песню «Родной дом», сочиненную Зульфидой Зуфаровной, стали лауреатами конкурса.

Участие в конкурсе такого уровня дало им возможность стать известными и любимцами публики во всей округе.

Зульфида Зуфаровна — автор многих песен, вошедших в репертуар семьи, а Гаяз работает механиком, участвует в мероприятиях патриотической направленности. Недавно дуэт Муллагалеевых стал победителем Международного фестиваля военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки».

Эта тема особенно близка Гаязу — ветерану-«афганцу», а сын Ильнур достойно отслужил в штабе Центрального военного округа в г. Екатеринбург, получил звание младшего сержанта.

Тема патриотизма особенно значима для их семьи, она исходит от предков по линии Муллагалеевых, которые воочию столкнулись с Великой Отечественной Войной. Супруги передают память о них своим детям. В 2018 году Муллагалиевы приняли участие в республиканском конкурсе «Патриотизм в каждой семье. Моя родословная — 2018». Они представили на суд жюри проект шежере (родословной), который подготовили всей семьей. Их работа стала одной из лучших.

В прошлом году семья Муллагалеевых представляла республику на VII Всероссийском конкурсе творческих проектов «Семейная реликвия — 2019», проводимого в рамках Всероссийского Форума «Крепка семья — сильна Россия».

Дочь, Ильзида Муллагалеева — студентка факультета иностранных языков педагогического университета имени М. Акмуллы — презентовала видеоматериал об истории своей семьи, о дедушках, которые с честью выполнили свой воинский долг, рассказала о сохранении семейных духовных ценностей и традиций, патриотического и нравственного воспитания в их семье. Она стала лауреатом и удостоилась Национальной премии за вклад в сохранении и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» и диплома в номинации «За вклад в развитие семейной культуры».

Ее родители Зульфида и Гаяз Муллагалеевы награждены благодарственным письмом за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия.

Эту семью поддерживают глава администрации района Наиль Гатауллин и многие земляки, которые гордятся творческой и светлой семьей.

В ноябре прошлого года Муллагалеевы стали победителями в номинации «Твоческая семья» в первой национальной телепремии «Курай Даны». Целый год проводились съемки для телеканала «Курай».

Они были приглашены на защиту проекта, отправленного на конкурс «Семейная реликвия —2019», куда Муллагалеевы поехали всей семьей.

Финал конкурса проходил в Москве, в зале заседания Совета Общественной палаты Российской Федерации. Конкурсную работу презентовала Ильзида. Здесь же состоялось вручение наград лауреатам.

После награждения лауреаты посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для Гаяза, как ветерану боевых действий в Афганистане, встреча с героями России и представителями общественных организаций стала особенно значимой.

Замечательная победа, достойные награды радуют муллагалеевых. А самое главная награда — это их дружная сплоченная семья.

Муллагалеевы, выступая перед татарской аудиторией, исполняют песни татарском языке, а перед башкирской — поют башкирские песни. Отец Гаяза — Махмут бабай родом из Аитово, работал шофером, а его супруга Мукарама из башкирского села. Говорят, они тоже любили петь башкирские и татарские песни. Так получилось, что Гаяз тоже женился на девушке из башкирской семьи. Его супруга Зульфида — преподаватель башкирского языка, сама сочиняет песни, пополняя репертуар семейного дуэта.

Не удивительно, что Зульфида и Гаяз и их сын Ильнур, дочь Ильзида, способны достойно представлять и татарский, и башкирский репертуар, великолепно выражая дух обеих культур и традиций. Слушая их выступления, просматривая их клипы муллагалеевых, зрители не различают соперничества муз: и татарские, и башкирские песни замечательны, они сочетаются так естественно и самобытно, как и лужайки на берегах Демы. Можете в этом убедиться, просмотрев их клипы и концертные выступления! Песню «Туганыма» сочинила Зульфида Муллагалеева, а исполняет ее Ильнур, который становится все более популярным исполнителем. В клипе снялась его очаровательная сестренка Ильзида.

А вторую песню их родителя поют по-башкирски. Она (автор — Зифа Нагаева) про семью. Именно такую, как домашний очаг Муллагалеевых из Бижбулякского района. Как говорят в народе, тфьу-тфьу, не сглазить!

Римзиль Валеев

(В статье использована публикация Бижбулякской районной газеты «Светлый путь»)