Кто помнит прошлое, тот видит будущее: кто установил полумесяц на башню Сююмбике?

Башня Сююмбике приветствует нас с самой высокой точки Казани над уровнем моря. И вот на минарете установили полумесяц, а ниже, внутри шара, который держит сам полумесяц, первый муфтий Татарстана Габдулла хазрат Галиулла оставил книгу Корана. Эта новость за несколько дней обошла все средства массовой информации республики и так же быстро забылась. Почему я пришла к такому выводу? Потому что в Интернете нет статей и информации о том, как Сююмбике обрела свой полумесяц. Как в Париже дорожат Эйфелевой башней, как для Нью-Йорка дорога статуя Свободы, такой же ценностью является для татарского мира, татарской столицы башня Сююмбике. Не будет лишним, если мы с вами взглянем на историю восстановления полумесяца. Для нашего современника Габбаса Мухамедшина, выходца из села Керлигач Лениногорского района, это дело превратилось в требование, зов души.