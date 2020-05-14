Куда направить фитр-садака? БФ «Закят» ДУМ РТ открывает прием пожертвований фитра для распределения нуждающимся

С начала месяца Рамазан мусульмане приступили к выплате фитр-садака. В связи с этим, Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ открывает сбор пожертвований фитр-садака для дальнейшего распределения нуждающимся категориям граждан.

Садака-фитр можно начинать раздавать с первого дня Рамадана до праздничного намаза Ураза-байрам.

Садака-фитр выплачивается бедным и неимущим мусульманам. Нельзя выплачивать садака-фитр на материальные нужды медресе или мечети. Кроме того, садака-фитр запрещено давать следующим категориям родственников: родителям, родителям родителей (и далее), детям, детям детей (и далее), своей семье. Тем не менее, мусульманин имеет право дать садака-фитр своему брату или сестре.

Также помимо себя мусульманин должен раздавать садака-фитр за своих малолетних детей, не достигших половозрелости. Мусульманин не обязан (но может по желанию) раздавать садака-фитр за свою жену, родителей или совершеннолетних детей, поскольку его права в полной мере не распространяются на их имущество.

Что касается размера выплат, то минимальный размер садака-фитр составил 100 рублей, а рекомендуемый для тех, кто в состоянии выплачивать закят по золоту – 600 рублей.

Есть три способа для перечисления средств фитр-садака:

1. Карта СБ 63900 262901 4626229 на имя Альметова Ильнура Махмутовича. Карта привязана к номеру 89872253322

2. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ПАО «Ак барс» банк

К/с 30101810000000000805

Р/с 40703810400020000071

БИК 049205805

Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, 89.

Телефон 89872253322

Назначение платежа — «фитр-садака»‼

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3. Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

К/с 30101810600000000603

Р/с 40703810362190000764

БИК 049205603

Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Тукая, 89.

Телефон 89872253322

Сайт www.zakyatrt.ru

e-mail: fondzakyat@yandex.ru

Назначение платежа — «фитр-садака»‼

dumrt.ru