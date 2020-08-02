Курбан-байрам продолжается: свыше 700 нуждающихся получают продовольственную помощь от ДУМ РТ

Во второй день Курбан-байрама, стартовала традиционная благотворительная акция Духовного управления мусульман РТ по раздаче мяса курбан нуждающимся. В числе тех, кто получил мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди, а также социальные учреждения.

Сегодня праздничный гостинец-курбан выдали 500 нуждающимся и 5 организациям, ведущим социально направленную деятельность: «Общество приволжских инвалидов», «Общественная организация лиц Приволжского района г.Казани, подвергшихся необоснованным политическим репрессиям» и др. – всего около 1,5 тонны мяса.

Завтра планируется обеспечить мясом еще 200 семей из Казани. Примечательно, что мясо продолжает поступать от мусульман, совершивших курбан. Поэтому, всего нуждающимся независимо от их национальной и религиозной принадлежности Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ выдаст около 3 тонн жертвенного мяса.

Своими впечатлениями от акции поделилась подопечная фонда пенсионерка Рахима Ибрашева:

– Обязательно поделимся мясом с соседями. Бабушка живет рядом. Дома сварю бульон и обязательно её угощу, Аллах бирса.

Многодетная Карина Шигапова, которой 26 лет, также выразила слова благодарности:

– У нас трое маленьких детей. Переехали в Казань из района. Я очень им благодарна за помощь, поддержка никогда не бывает лишней.

Забой жертвенных животных, стартовавший вчера после праздничного намаза, продлится еще и завтра. В Казани забойные цеха в 2020 году организованы в 15 точках. Заявки на заклание животных также также продолжают приниматься.

dumrt.ru