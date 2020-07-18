Курбан-байрам в Москве пройдет по новым правилам

Меньше двух недель остается до мусульманского праздника жертвоприношения — Курбан-байрама. В этом году он выпадает на 31 июля и будет отмечаться три дня во всем мире. В Москве и в регионах празднование Курбан-байрама станет ограниченным. В мечетях должна соблюдаться социальная дистанция. Очевидно, что всех верующих культовые сооружения не вместят. «С учетом эпидемиологической ситуации мы убедительно просим братьев не посещать массовые мероприятия намаза и семейные угощения, а также читать дополнительные молитвы дома», — попросил через «МК» муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона Альбир Крганов.

Наш собеседник рассказал об особенностях праздника в 2020 году.

— Альбир-хазрат, не случится ли так, что забой животных будет происходить в черте Москвы?

— По договоренности властей столицы и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены. Забой животных по всем канонам ислама производится в подмосковных хозяйствах. Заказать обряд жертвоприношения можно, даже не выезжая из дома — мясо привезут по указанному адресу.

— Каких животных дозволено забивать мусульманам?

— В качестве жертвенных животных используются: верблюды (все равно, одно- или двугорбые), коровы, быки (или буйволы), овцы (или козы). Лошади не используются в качестве жертвенных животных.Животное должно быть приобретено дозволенным путем. Каждое животное обязательно должно достигнуть своего определенного возраста: верблюд — пяти лет, корова — двух лет, овца — одного года.

Религиозную основу праздника составляет предание о том, как по велению Аллаха пророк Ибрахим должен был принести в жертву своего сына Исмаила — и это было его испытанием. Однако в последний момент Всевышний, не желавший гибели ребенка, принял жертву Ибрахима по его праведному намерению, а вместо Исмаила в жертву принесли животное. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрахима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного (барана, овцы, козы, быка, коровы или верблюда).

— Главный ритуал, совершаемый верующими в мечетях, молельных домах или специально выделенных для этого территориях в день начала праздника, — праздничная коллективная молитва «намаз». Как вы намерены совмещать праздник с опасной эпидемиологической ситуацией?

— Во время мероприятий Курбан-байрама верующие должны соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра, при себе иметь маску, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик. В день наступления Курбан-байрама с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех мечетях Москвы и, возможно, в парке «Сокольники». С учетом эпидемиологической ситуации мы убедительно просим братьев не посещать массовые мероприятия намаза и семейные угощения, а также читать дополнительные молитвы дома. Четыре действующих московских мечети не могут вместить всех желающих. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионах России, мусульманские организации рекомендуют по возможности организовать проведение намаза на открытом воздухе, сократить время проповеди. В последние годы, по предложениям мусульманских религиозных организаций, праздничные молитвы проводятся также вне стен мечетей, на специально выделяемых временных площадках. Мы отправили запрос в мэрию Москвы для проведения намаза в парке «Сокольники», где он проходил последние 9 лет. Ждем ответа.

— Известно, что обеспеченные мусульмане должны помогать бедным так называемым нисабом. Разъясните, что это значит.

— Нисаб Курбана – это свободные средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. По решению казыев размер нисаба для совершения курбана определен в размере 16 тысяч рублей.

— Как вычисляется размер нисаба?

— Нисаб — это 200 дирхамов, примерно 595 граммов серебра. По состоянию на 10 июля стоимость 1 грамма серебра составила 27 рублей. Умножаем 595 на 27 — получаем 16 065 рублей.

— 1 августа наступают дни Ат-Ташрик. Расскажите об их особенностях.

— Мясо жертвенного животного по традиции делятся на три части, одна — своей семье, другая для угощения гостей, третья — для раздачи нуждающимся. Если семья не в состоянии раздавать мясо или угощать им других, его используют в кругу семьи. Курбан является обязательным каждому мусульманину — свободному; местному (не находящемуся в пути); имеющему нисаб более 16 тысяч рублей (для России); и в день праздника. Заклание мусульманин приносит за себя, но не обязан совершать за своих несовершеннолетних (неполовозрелых) детей. За одного человека — одна овца (коза); или верблюд, или корова — за семерых.

— Если человек находится в пути, он обязан совершить курбан?

— Курбан не является обязательным бедному или путнику (даже если последний обладает необходимым материальным имуществом).

mk.ru