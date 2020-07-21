Курбан-байрам во время пандемии: главное о празднике в Татарстане

Татарстанцы смогут провести Курбан-байрам с родными, ведь это выходной

Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, в этом году отмечается в пятницу, 31 июля. Этот день объявлен нерабочим в Татарстане, поэтому жителей республики ждут длинные трехдневные выходные.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

Намаз в маске и со своим ковриком: как защитить себя от коронавируса

Казыи определили время проведения праздничного намаза. Верующим рекомендовали собраться в мечети в 3:30 — в это время начнется рецитация Корана. Праздничные вагазы стартуют в 3:45, гает-намаз назначен на 4:15. С половины пятого утра мусульмане смогут приступить к жертвоприношению.

Верующих попросят соблюдать меры предосторожности: сохранять социальную дистанцию, иметь при себе маску, перчатки и собственный молитвенный коврик.

Мусульманам лучше встать пораньше и не опаздывать в мечеть, ведь мест может не хватить. При хорошей погоде можно будет помолиться возле мечети, но если и там все будет занято, то придется вернуться домой.

Обязательства молиться дома в этот день нет, верующие смогут попить чай и порадоваться за других.

Кто должен совершить курбан

В этом году размер нисаба, то есть свободных средств, при наличии которых мусульманин должен обязательно совершить жертвоприношение в Курбан-байрам, составляет 16 тыс. рублей. Если у мусульманина за вычетом всех долгов, кредитов и расходов остается такая сумма, то он должен обязательно совершить жертвоприношение. В противном случае человек освобожден он этого вида поклонения.

Кстати, размер нисаба снизился с прошлого года, в 2019-м она была выше — 20 тыс. рублей.

Завозной скот пройдет двухнедельный карантин

В этом году в Татарстан будут ввозить овец только из регионов с благополучной обстановкой по инфекционным болезням животных. Кроме того, ввоз попросят согласовать с Главным управлением ветеринарии, причем на каждую партию будут оформлять ветеринарно-сопроводительный документ, а потом они пройдут двухнедельный карантин.

Татарстанцам посоветовали покупать скот у местных производителей, ведь в республике сейчас достаточно большое поголовье овец.

Места для заклания: 55 в республике и 15 в Казани

Для празднования Курбан-байрама в республике организуют 55 официальных площадок для убоя жертвенных животных.

В столице РТ будут работать 15 площадок:

«Казан Нуры» (пр. Фатыха Амирхана, д. 3)

«Салихжан» (ул. Бестужева, д. 66а)

«Аль-Марджани» (ул. Каюма Насыри, д. 17)

«Гадель» (Оренбургский проезд, д. 193),

«Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а)

«Апанаевская» (ул. Каюма Насыри, д. 27)

«Тынычлык» (поселок Мирный, ул. Мелитопольская, д. 15)

Комплекс на улице Братьев Петряевых

«Рамазан» (ул. Окольная, д. 25б)

«Маулид» (поселок Залесный, ул. Селянская, д. 23)

«Куддус» (Яснополянский переулок, д. 16)

«Иман Нуры» (ул. Дорожная, д. 32а)

«Фатиха» (поселок Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а)

«Раджап» (ул. Энгельса, д. 20)

«Сулейман» (ул. Ютазинская, д. 8а корп. 1)

Забивать скот на площадках будут специально подготовленные люди. Принося животное в жертву, они в молитве будут упоминать имя каждого заказавшего курбан. Кроме того, на площадках будут работать ветеринарно-санитарные эксперты. Желающим сдать мясо социальным учреждениям они проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарные сопроводительные документы. Узнать о ближайшем месте для заклания можно всего у сотрудников мечети. Курбан лучше заказать заранее.

Для жертвоприношения подходят барашки в возрасте от года, крупный рогатый скот в возрасте от 2 лет и верблюды в возрасте от 5 лет.

Внутренности забитого скота нельзя выбрасывать в мусорку, а иначе — штраф

Некоторые татарстанцы проведут обряд на своих личных подворьях. Им важно помнить, что внутренности жертвенных животных нельзя выбрасывать куда попало, а иначе можно получить штраф.

Штраф при неправильной утилизации биоотходов для физических лиц — 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс., для юридических лиц — до 800 тыс. рублей.

Мясо советуют делить на части: себе, родным и нуждающимся

Как делить жертвенное животное, каждый решает сам. В случае нужды всё мясо можно оставить себе. Если хочется раздать мясо, то его лучше поделить на три части: себе, родным и нуждающимся. Есть и третий вариант для людей с очень хорошим достатком — купить жертвенное животное, заказать курбан и раздать всё мясо.

Нуждающиеся получат мясо через мечети и фонд «Закят»

В РТ нуждающиеся смогут обратиться за мясом жертвенных животных в любую мечеть или в фонд «Закят». Мусульманам в этот день следует принимать милостыню и подарки и ни в коем случае не стесняться своего материального положения.

Kсения Перепеченова

sntat.ru