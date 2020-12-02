Курганских детей и родителей приглашают почитать татарские сказки

Курганская областная детско-юношеская библиотека имени Виктора Потанина приглашает желающих стать участниками Всероссийской интернет-акции «Читаем татарские сказки». Принять участие могут дети и те, кто учит их читать: родители, библиотекари, воспитатели, педагоги.

Для участия необходимо прочесть одну или несколько татарских сказок 11 декабря 2020 года. В момент чтения участнику нужно сделать фотоснимок или видеозапись, а затем самостоятельно разместить в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице с хэштегом #Читаемтатарскиесказки. Место проведения акции может быть любым: библиотека, детский сад, школа, дом.

Сертификат участника акции в электронном виде будет доступен для скачивания 12-13 декабря 2020 года на странице группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

zauralonline.ru