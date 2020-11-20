Лакомства татар Оренбуржья участвуют в конкурсе «Вкусы России»

Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» стартовал 19 ноября. Из 79 регионов страны на конкурс подали более 500 заявок. Этот конкурс призван познакомить людей с уникальными продуктами из разных уголков страны и рассказать, какими местными блюдами гордятся субъекты. Татарстан конечно же тоже представил на конкурс много татарских блюд – в их числе традиционный чак-чак, мёд и хлеб. Из многих регионов на конкурс были представлены традиционные татарские народные блюда, и это не удивительно, ведь всем прекрасно известно, насколько они вкусны, полезны и идеально сбалансированы за многие тысячи лет истории татарского народа. Немало татарских блюд по оригинальным татарским рецептам представлено на конкурс из Оренбуржья. Это «Яфаровская жайма», «Пельмени Татарские из Оренбурга», «Саракташское Тыквенное повидло», «Бузулукский мягкий сыр», «Ириклинский лещ» и «Саринский хлеб».

«Яфаровская жайма» – сладкая татарская лепешка из татарского села Яфарово, сделанная вручную. Попробовать жайму можно только здесь. Все ингредиенты – только местного производства. Тесто замешано на каймаке – это кисломолочном продукте татарской национальной кухни. Каймак делает тесто воздушным и долго сохраняющим свежесть. Муку делают на небольшой мельнице на территории района. Каймак и творог делают из местного молока коров красной степной породы. Для пропитки лепешек также используются только местные ингредиенты: мед, сметана, сгущенное молоко собственного приготовления, варенье из местной смородины, облепихи, брусники, рябины. Традиционные старинные рецепты жаймы передаются в семьях из поколения в поколение.

«Саракташское Тыквенное повидло» – нежный сладкий ароматный десерт, янтарного цвета. В 1921 году в Саракташе в архивах были найдены сведения о экспедиции в татарское село Кульчумово, датированные 18 веком. Речь в них шла об особом лакомстве, которое местные татары считали эликсиром силы и лекарством от тысячи болезней. При детальном изучении этнологи выяснили, что рецепт состоял из сваренной в глиняных горшках тыквы с мёдом. После этого рецепт повидла считался утерянным. В 2015 году во время проведения ремонта в одном из складских помещений завода была обнаружена стопка фотографий. При детальном изучении снимков был обнаружен рецепт того самого Кульчумского лакомства, и его производство возобновилось. Стараясь следовать изначальной рецептуре, сегодня тыкву и мёд для повидла закупают в селе Кульчумово Саракташского района, как и несколько веков назад.

«Пельмени Татарские из Оренбурга» сделаны по всем традициям татарского народа. Здесь и маленькая форма пельменей, и вид лепки ушком, и тонко раскатанное тесто, и фарш, состоящий только из говядины с добавлением птичьего жира. Пельмени могут подаваться как отдельно, так и в сочетании с домашней лапшой и густым, наваристым бульоном.

«Ириклинский лещ» – вяленая рыба, приготовленная из местного вида леща, обитающего в Урале. Его издревле вылавливали, вялили особым способом, употребляли в пищу местные татары, называя “балык”.

«Саринский хлеб» – выпечка, приготовленная по старинным рецептам татар Оренбуржья только из местного сырья.

«Бузулукский мягкий сыр» – нежный и вкусный сыр, который производится по старинным татарским рецептам только из местных экологически чистых продуктов в двух вариантах: без добавок и с сушеными овощами и зеленью.

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