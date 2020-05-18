Лавров: «Татарстан – один из наиболее продвинутых субъектов федерации, имеющий вкус и умение»

Интервью прошло в Москве в здании МИД на Смоленско-Сенной площади. Один из самых авторитетных российских министров поделился своим мнением о необходимости применения во внешней политике «мягкой силы», о главных достижениях Татарстана в выстраивании связей и дружбой с исламским миром. А в завершении разговора поздравил татарстанцев со 100-летним юбилеем республики.
Сергей Лавров: Республика Татарстан, наверно, один из наиболее активных субъектов федерации в том, что касается выстраивания международных и внешнеэкономических связей среди регионов России, и у нас очень тесное взаимодействие.
Республика, во-первых, сама очень активно продвигает свое присутствие за рубежом: если я не ошибаюсь, в 15 странах уже есть представительства Республики Татарстан, которые работают в тесном контакте под руководством посольств РФ.
Республика имеет разветвленные связи, прежде всего, конечно же, с партнерами из стран СНГ, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, ну практически со всеми другими республиками бывшего Советского Союза, которые входят в Содружество Независимых Государств. Имеет очень тесные контакты с компаниями Соединенных Штатов, Европы, других регионов, и в течение последних лет республика трижды становилась лауреатом первой премии в том, что касается создания максимально благоприятных инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капитала.
В прошлом году заняла втрое место, но до этого была три года лидером, и я уверен, лидерские амбиции Татарстана сохранились и еще не раз проявятся. Так что это одна из наиболее активных республик, один из наиболее продвинутых субъектов федерации, имеющий вкус и умение в том, что касается и работы на внешних рынках и создания условий для того, чтобы инвестиции приходили в республику.
Трудно переоценить значение этой работы
Дина Газалиева:У нас в России сейчас 85 регионов. Как вы считаете, в целом, роль российских субъектов на мировой арене насколько велика?
Сергей Лавров:Раньше говорили: Россия будет прирастать Сибирью, сейчас Россия прирастает в своей активности и в политике, и в экономике, своими регионами, областями, краями, республиками, автономными округами. И все, что сейчас у нас, скажем, происходит в отношениях с Китайской Народной Республикой на 70-80% товарооборота и инвестиционной активности, — это связи, которые стимулируются по линии субъектов РФ и провинций КНР.
Когда Татарстан и другие наши регионы продвигают свою продукцию за рубеж, когда они привлекают высокие технологии для инвестиций внутри РФ, когда они осуществляют гуманитарные акции (Татарстан регулярно сопровождает свои экономические мероприятия за рубежом гуманитарными встречами), все это работает на укрепление, во-первых, экономического потенциала страны, во-вторых, на укрепление ее объективного образа и ее общественного мнения, так что здесь трудно переоценить значение этой работы.
Дина Газалиева: В 2000-х годах была создана Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», сейчас ее возглавляет Рустам Минниханов. Как вы считаете, эффективно ли она работает и какие сейчас цели стоят перед группой в связи с новыми вызовами времени?
Сергей Лавров:Наше Министерство самым активным образом сотрудничает с Татарстаном в обеспечении эффективной, ритмичной работы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Она начиналась, создавалась еще при Евгении Максимовиче Примакове в качестве такого интеллектуального клуба, где политологи, эксперты с участием представителей властей и соответствующих стран будут рассматривать пути стратегического развития мира под углом зрения отношения между Россией и мусульманами.
И с тех пор эта группа превратилась в очень авторитетный форум, состоялось пять встреч, в том числе, в последние годы встречи эти проходят в Казани, и президент Татарстана является сейчас несменяемым, я бы сказал, руководителем этой группы с российской стороны. Кроме того, параллельно с такими стратегическими политическими дискуссиями создан и успешно функционирует KazanSummit — это экономическое измерение группы стратегического видения и динамическое измерение наших отношений с Jрганизацией исламского сотрудничества.
Ну и не забываем о гуманитарном треке «Айтматовские чтения» — это уже устоявшийся формат общения интеллектуалов, ученых, писателей, гуманитариев в самом широком смысле этого слова, который также является своего рода филиалом группы стратегического видения.
Так что это очень полезный формат, который мы всячески развиваем. О его значении для нашей, скажем, внешней политики говорит хотя бы тот факт, что очередной шестой саммит «Россия — Исламский мир» Группы стратегического видения вызвалась провести у себя Саудовская Аравия, так что, я думаю, это очень перспективное начинание, которое уже стало неотъемлемым предметом нашей повестки дня в отношении исламского мира.
Дина Газалиева: Сергей Викторович, текущий год в Республике Татарстан объявлен годом столетия со дня основания ТАССР, тогда еще в составе молодого РСФСР. На ваш взгляд, с каким багажом республика пришла к этой круглой дате?
Сергей Лавров:Ну хотя бы из того, что мы сегодня с вами перечислили, я думаю, стоит оценить этот багаж как весьма и весьма солидный, увесистый, позитивный.
Республика заметна и узнаваема на мировой арене, наше Министерство самым тесным образом сотрудничает с властями Татарстана, причем не только в нашей повседневной работе, когда мы решаем с Президентом республики, с другими официальными лицами текущие вопросы, но и в системном плане, потому что Татарстан является очень активным членом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Всемирное объединение татар является одним из важных инструментов мягкой силы по продвижению интересов соотечественником всех народов РФ в зарубежных странах. И Казань неизменно представлена в качестве очень активного участника этой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Равно, как и наши друзья из Татарстана активно участвуют в Совете глав субъектов РФ, который действуют при Министерстве иностранных дел, и практически в любом нашем формате, где МИД работает вместе с регионами.
Опыт Татарстана является одним из наиболее перспективных, одним из наиболее востребованных другими субъектами РФ. Так что поздравляю с юбилеем от всей души всех моих друзей в Татарстане и весь народ вашей республики!
Дина Газалиева: Спасибо большое!