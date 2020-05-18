Лавров: «Татарстан – один из наиболее продвинутых субъектов федерации, имеющий вкус и умение»

Республика заметна и узнаваема на мировой арене, наше Министерство самым тесным образом сотрудничает с властями Татарстана, причем не только в нашей повседневной работе, когда мы решаем с Президентом республики, с другими официальными лицами текущие вопросы, но и в системном плане, потому что Татарстан является очень активным членом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Всемирное объединение татар является одним из важных инструментов мягкой силы по продвижению интересов соотечественником всех народов РФ в зарубежных странах. И Казань неизменно представлена в качестве очень активного участника этой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Равно, как и наши друзья из Татарстана активно участвуют в Совете глав субъектов РФ, который действуют при Министерстве иностранных дел, и практически в любом нашем формате, где МИД работает вместе с регионами.