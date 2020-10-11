Лед тронулся

В вопросе изучения родного языка наконец-то тронулся лёд непонимания и разногласия.

Среди учеников школы №7 им. Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова микрорайона Крутые Ключи г.о. Самара много детей и татарской национальности. Их родители хотят, чтобы у детей была возможность учить свой родной язык согласно Федеральному закону от 3 августа 2018 г «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Так, Гульназ Хасаншина обратилась за советом к члену Совета Всемирного конгресса татар, президенту СРТОО «Дуслык» Фахрутдину Канюкаеву. Он же, в свою очередь, направил главного редактора сайта «Татар Дуслык» Искандара Саитова в школу Крутых Ключей для обсуждения этого вопроса с директором образовательного учреждения Галиной Путинцевой.

Галина Петровна встретила Искандара Зиннуровича, а также родителей своих учеников, очень приветливо. Гульназ Хасаншина, Наиля Шарипова и Рамиль Хасаншин поздравили директора с прошедшим праздником – Днем учителя.

Галина Петровна сказала, что администрация школы пытается сделать все возможное, чтобы решить волнующий их вопрос. Она лично обращалась в Департамент образования, пыталась получить какие –либо нормативные документы о том, как можно в школе организовать преподавание татарского языка.

По рекомендации Департамента Галина Петровна связалась с директором школы «Яктылык» Радиком Газизовым, и они обсудили методы, формы преподавания родного языка. А также было принято решение о встрече на следующей неделе в более расширенном составе с участием представителей школ №7 Крутых Ключей и «Яктылык» для обсуждения возможностей взаимодействия учителей двух образовательных учреждений в плане преподавания татарского языка на базе средней общеобразовательной школы №7 им. Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова.

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