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«Легенда татарской песни»

«Легенда татарской песни»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 14.02.2020 0 4

Ильгам Шакиров является выдающимся представителем татарской культуры, создавшим свою вокально-исполнительскую школу. Обладая народной манерой исполнения, он в свой репертуар включил не только народные татарские песни, но и классические произведения (арии, романсы) и произведения татарских композиторов, а также современную татарскую эстрадную песню.

Он исполнял произведения казахского, узбекского, азербайджанского, каракалпакского, башкирского музыкального искусства.

К юбилею певца в Центральной библиотеке г.Лаишево организовали книжную выставку «Легенда татарской песни», на которой можно ознакомиться с творчеством артиста.

Ирина Реброва

laishevskyi.ru

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