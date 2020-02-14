Ильгам Шакиров является выдающимся представителем татарской культуры, создавшим свою вокально-исполнительскую школу. Обладая народной манерой исполнения, он в свой репертуар включил не только народные татарские песни, но и классические произведения (арии, романсы) и произведения татарских композиторов, а также современную татарскую эстрадную песню.

Он исполнял произведения казахского, узбекского, азербайджанского, каракалпакского, башкирского музыкального искусства.

К юбилею певца в Центральной библиотеке г.Лаишево организовали книжную выставку «Легенда татарской песни», на которой можно ознакомиться с творчеством артиста.

Ирина Реброва

laishevskyi.ru