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Лекция по этнокультурной истории татар от Центра традиционной народной культуры Среднего Урала

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, История, Соотечественники, 14.09.2020 0 9

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала подготовил цикл из видео-лекций по истории и традиционной культуре, современному состоянию народов Среднего Урала.

Лектор Алексей Николаевич Старостин, кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и доцент кафедры археологии и этнологии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина».

Как сообщает пресс-служба центра, из лекции зрители узнают о научных теориях происхождении этноса татар, расселении на территории Евразии, особенностях исторического и этнокультурного развития татар, истории заселения татар на Урале.

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