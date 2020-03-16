Лекция, посвящённая видным представителям татар Узбекистана состоялась в Ташкенте

В ташкентском музее им.Абдулла Кадыри состоялась лекция «Знаменитые деятели культуры, науки и искусства Узбекистана», посвященная видным деятелям науки, культуры и искусства, представляющим татарскую нацию, внёсшим большой вклад в развитие и процветание Узбекистана.

Мероприятие организовал Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) г.Ташкента при содействии Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Одним из основных направлений государственной политики в сфере межнациональных отношений — дальнейшее укрепление чувства многонациональной большой семьи, дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей, проживающих в Республике, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине.

Реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений предусматривает: сохранение исторического наследия, также вовлеченность представителей молодого поколения в процессы деятельности по сохранению и развитию языка, культуры и традиций наций и народностей, проживающих в Узбекистане, а также обеспечение популяризации их культурного и исторического наследия.

На мероприятии приняли участие учёные историки и профессора, представители национальных культурных центров, учащиеся ВУЗов, общественность.

В фойе музея была развёрнута выставка книг и фотографий, рассказывающая о жизни знаменитых людей прошлого столетия. Перед началом лекции для участников была организована экскурсия по читальному залу и музею, которая вызвала у них большой интерес.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги ученых из г.Наманган профессора Абдуллы Расулова, доцента Алишера Исокбоева и доцента Дилфузы Насретдиновой «Туркистон ижтимоий – сиесий, маданий ҳаётида татарлар», десять экземпляров которой были преподнесены в дар библиотеки музея.

Выступившие, активисты ТОКПЦ г.Ташкента Румия Девликамова, старший научный сотрудник Института истории АН РУз Ринат Шигабутдинов, краевед Рафаэль Зарипов рассказали о жизни и творчестве Галии Измайловой, Розии Каримовой, Абубакире Диваеве, Рифкате Вахитове и других видных представителей татарской диаспоры сыгравших большую роль в повышении авторитета и имиджа Узбекистана на мировой арене.

В завершении участники выразили благодарность всем организаторам мероприятия и высказали пожелания проводить такие встречи регулярно.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство

Республики Татарстан

в Республике Узбекистан