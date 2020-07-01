Лидеры общественных организаций проголосовали за многоязычную Россию

Лидеры общественных организаций города Нягани: осетинской Абаев В. Х , армянской Адибекян Г. В, татар и башкир Исхакова Р. А, проголосовали за многоязычную Россию, за защиту этнокультуры народов, проживающих на территории РФ.

Исхакова Рина Ахметовна(г.Нягань):

— «Меня, как представителя татарского народа, вдохновила речь Государственного Советника республики Татарстан Минтимера Шаймиева о поправках в Конституцию, что обновленная Конституция даст возможность и право сохранить родной язык и он будет в республиках являться равноценным государственным языком. Я тоже считаю, это даст возможность сохранить многовековое этнокультурное наследие и даст мощный толчок для укрепления многонациональной России».