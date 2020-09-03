Лилия Галимова: Стратегии татар сформировалась исходя из интересов соотечественников

В Кремле не дают какую-либо оценку принятому документу, который создавали по инициативе президента Татарстана.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в казанском Кремле не занимались принятой на прошлой неделе Стратегией развития татарского народа. Поэтому ответить на вопрос о том, окончательный ли вариант документ был представлен общественности власти не могут.

— Да, изначально это была инициатива президента Татарстана. Но главный акцент, который он сделал, когда выступал с инициативой — он сказал, что в этом должны принимать активное участие само татарское сообщество и наши соотечественники, проживающие за рубежом. Должно было быть широкое обсуждение на разных площадках. Потребовалось большое количество людей. Сама Стратегия растянулась на продолжительное время, что собственно неудивительно, потому что Стратегия — это не просто документ, который должен приниматься быстро. Это должна быть вдумчивая работа. Наверное, и эти полтора года — это мало,- говорит спикер.

Кроме того, Галимова отметила, что потребность в Стратегии давно назрела. В Кремле опираются на то, что он сформирован исходя из большого количества обсуждений.

— Мы не можем давать оценку самой Стратегии. Она сформировалась исходя из интересов, потребностей, пожеланий, замечаний наших соотечественников. Документ принят. Если у Всемирного конгресса татар есть какие-то планы, лучше у них поинтересоваться, — заключила спикер.

kazanfirst.ru