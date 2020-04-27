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Лингвист Дмитрий Петров рассказал, на что нужно обратить внимание при изучении татарского языка

Лингвист Дмитрий Петров рассказал, на что нужно обратить внимание при изучении татарского языка

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 27.04.2020 0 3

Российский лингвист, полиглот, автор цикла телеуроков татарского языка Дмитрий Петров рассказал, на что стоит обратить особенное внимание при изучении татарского языка.

«На мой взгляд, особое внимание следует уделять порядку слов и формированию сложных предложений, которые радикально отличаются от того, к чему мы привыкли в русском. Зато спряжение глаголов очень гармонично, практически нет неправильных форм», — сказал он.

Петров отметил, что готовясь к программе, активно занимался татарским языком около трех месяцев.

«До этого у меня был опыт изучения языков из разных языковых групп, поэтому я говорю не о сложностях, а об особенностях. Стараюсь развенчивать мифы о нереально трудных языках! В татарском есть явления, не существующие, например, в славянских языках, но они подчиняются стройной логике и вполне доступны для понимания. Я бы не сказал, что этот язык чрезвычайно сложен», — отметил лингвист.


https://realnoevremya.ru

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