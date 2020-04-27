Лингвист Дмитрий Петров рассказал, на что нужно обратить внимание при изучении татарского языка

Российский лингвист, полиглот, автор цикла телеуроков татарского языка Дмитрий Петров рассказал, на что стоит обратить особенное внимание при изучении татарского языка.

«На мой взгляд, особое внимание следует уделять порядку слов и формированию сложных предложений, которые радикально отличаются от того, к чему мы привыкли в русском. Зато спряжение глаголов очень гармонично, практически нет неправильных форм», — сказал он.

Петров отметил, что готовясь к программе, активно занимался татарским языком около трех месяцев.

«До этого у меня был опыт изучения языков из разных языковых групп, поэтому я говорю не о сложностях, а об особенностях. Стараюсь развенчивать мифы о нереально трудных языках! В татарском есть явления, не существующие, например, в славянских языках, но они подчиняются стройной логике и вполне доступны для понимания. Я бы не сказал, что этот язык чрезвычайно сложен», — отметил лингвист.



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