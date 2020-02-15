Литературно – музыкальная гостиная «Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит»

В 2020 году мы будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Татарская школа искусств г.Семей Республики Казахстан совместно с городской школой №28 провели литературно – музыкальную гостиную «Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит», посвященную памяти татарского поэта Мусы Джалиля. Гостями праздника стали ученики школы №28 и воспитанники Школы – интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта Мусы Джалиля, послушали песню «Муса Джалиль» на слова поэта Евгения Титаева и музыку композитора Габдулхака Ахунжанова в исполнении вокального ансамбля Татарской школы искусств «Горлэвэк» и народного ансамбля песни и танца Городского дворца культуры «Иртыш Моннары». Трогательно и пронзительно звучали стихи поэта в исполнении учащихся 5-ых классов. Нежно и красиво звучала песня «Сығыну» на стихи Мусы Джалиля в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Исталек». До глубины души всех участников гостиной тронуло стихотворение «Варварство» из цикла «Маобитская тетрадь» в исполнении ведущей заместителя директора Татарской школы искусств Латыповой С.С. Библиотекарем школы №28 Кусаиновой Ж.Г. была подготовлена книжная выставка произведений поэта.

Так ребята двух школ и воспитанники школы-интерната узнали о творческой и героической судьбе татарского поэта-антифашиста, величии его подвига, величии его любви к Родине.

Татарская школа искусств г.Семей