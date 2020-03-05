enrutat
Главная / Лицеист из Казани стал победителем олимпиады по программированию «Технокубок»
Лицеист из Казани стал победителем олимпиады по программированию «Технокубок»

Лицеист из Казани стал победителем олимпиады по программированию «Технокубок»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 05.03.2020 0 5

Одиннадцатиклассник из Казани Ильдар Гайнуллин стал абсолютным победителем олимпиады школьников по программированию «Технокубок».

В финальном туре состязались более 550 участников из России и других стран СНГ. Победителями стали 24 школьника, еще 120 получили статус призеров.

«Первое место занял учащийся лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ Ильдар Гайнуллин, который решил все задачи и набрал 13 тыс. 121 балл», – отмечается в сообщении центра, организовавшего состязание.

Олимпиада проходила на 17 очных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске и Казани. К соревнованию присоединились школьники из Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Украины.

Олимпиада проводится уже пять лет, за это время ее участниками стали более 25 тыс. школьников. В этом году «Технокубок» получил статус олимпиады первого уровня по профилю «информатика» в перечне олимпиад школьников. Это дает победителям и призерам возможность поступить на профильные факультеты без экзаменов.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.