Лицеист из Казани стал победителем олимпиады по программированию «Технокубок»

Одиннадцатиклассник из Казани Ильдар Гайнуллин стал абсолютным победителем олимпиады школьников по программированию «Технокубок».
В финальном туре состязались более 550 участников из России и других стран СНГ. Победителями стали 24 школьника, еще 120 получили статус призеров.
«Первое место занял учащийся лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ Ильдар Гайнуллин, который решил все задачи и набрал 13 тыс. 121 балл», – отмечается в сообщении центра, организовавшего состязание.
Олимпиада проходила на 17 очных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске и Казани. К соревнованию присоединились школьники из Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Украины.
Олимпиада проводится уже пять лет, за это время ее участниками стали более 25 тыс. школьников. В этом году «Технокубок» получил статус олимпиады первого уровня по профилю «информатика» в перечне олимпиад школьников. Это дает победителям и призерам возможность поступить на профильные факультеты без экзаменов.