Лицеист из Казани стал победителем олимпиады по программированию «Технокубок»

Олимпиада проводится уже пять лет, за это время ее участниками стали более 25 тыс. школьников. В этом году «Технокубок» получил статус олимпиады первого уровня по профилю «информатика» в перечне олимпиад школьников. Это дает победителям и призерам возможность поступить на профильные факультеты без экзаменов.

tatar-inform.ru