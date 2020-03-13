Лучшему аранжировщику татарских песен вручат 75 тыс. рублей

В новом конкурсе «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня») заявлена еще одна номинация — «Лучший аранжировщик». Занявший в ней первое место получит 75 тыс. рублей, второе — 50 тыс., третье — 30 тыс. рублей. Об этом рассказал сегодня в БКЗ им. Сайдашева директор фонда татарской культуры им. Вагапова Рифат Фаттахов, который является главным организатором творческого первенства. По его словам, сейчас на конкурс подано уже около 30 заявок.

«Нас беспокоит то, что из 30 песен детские только четыре-пять. Желающих творить для будущего поколения не так много, хотя спрос на такую песню есть. Мы объявляли, что будут две номинации, но сейчас решили, что должна быть еще одна: „Лучший аранжировщик“. Занявший в ней первое место получит 75 тысяч рублей, второе — 50 тысяч и третье — 30 тысяч рублей», — сказал он.



Напомним, в конце прошлого года в Казанской ратуше был дан старт новому конкурсу «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»). Тогда было объявлено, что он пройдет в двух номинациях: «Лучшая татарская песня» и «Лучшая детская песня». Заявки принимаются до 15 июля, гала-концерт и награждение победителей запланировано ориентировочно на 15 ноября.

Еще одно мероприятие, организованное Вагаповским фондом, пройдет в Казани 11 апреля. Впервые в новой истории татарской эстрады выступят такие известные исполнители, как Хамдуна Тимергалиева, Ильгам Валеев, Илюса Хузина, Рустам Асаев, а так же специально приглашенная звезда Альбина Шагимуратова будут участвовать в концерте «Микрофонсыз концерт» («Концерт без микрофона»). Как видно из названия, артисты будут исполнять песни, не прибегая к помощи звукоусиливающего оборудования в сопровождении Государственного камерного хора Татарстана, оркестров «Новая музыка» и «Казан утлары». Музыкальным руководителем и режиссером мероприятия является руководитель и дирижер камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.



Таминдарова считает такой опыт бесценным. «Наши родители всегда слушали в нетопленных клубах Альфию Авзалову, Ильгама Шакирова и других без микрофона. Это было нечто близкое, родное. Что такое микрофон? Микрофон — это граница между нами и нашим слушателем, а эстрадная музыка не предполагает этой границы. С одной стороны, это возврат к нашим традициям. С другой стороны, это проверка своих сил», — сказала она.

Между тем, как сказала Таминдарова, упрекать артистов в том, что они не могут петь без микрофона, не следует, потому что нет должных площадок для этого. Исключением является сцена ГБКЗ им. Сайдашева, в котором и пройдет «Микрофонсыз концерт».



business-gazeta.ru