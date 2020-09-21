Лучшими учителями татарского языка стали педагоги Казани и Свердловской области

В Казани объявили победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы».

Победу в конкурсе одержали сразу два педагога – учитель казанской школы № 18 Альбина Яруллина и преподаватель Усть-Манчажской основной общеобразовательной школы Свердловской области Дамир Каюмов.

Награды победителям вручил руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

«Татарская культура всегда отличалась стремлением к науке. И в прошлые века, и в наши дни великих ученых, деятелей, артистов и спортсменов воспитываете вы. Учителя – носители и накопители знаний, культуры. К вам относятся с большим почтением и уважением. В XXI веке ответственность учителей еще выше, потому что на их долю выпало немало испытаний. Ведется борьба за родной язык, за развитие национальной культуры. Это касается не только нас, но и всего мира. Во всем мире все национальности отстаивают свою историю, культуру и знания. И эта ответственность – самое главное», – сказал педагогам Закиров.

В Татарстане одновременно с конкурсом «Учитель года» проходил всероссийский конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы».

В этом году на конкурс заявились 237 учителей татарского языка и литературы школ всех муниципальных образований республики и 23 педагога из 12 регионов России. В заключительном этапе конкурса соревновались лучшие 20 учителей из 15 муниципалитетов республики и 12 педагогов из 12 других субъектов Федерации.

В зональном туре конкурса, который прошел с 24 января по 12 февраля, приняли участие 50 учителей татарского языка и литературы из всех муниципалитетов Татарстана.

tatar-inform.ru