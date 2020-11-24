Магия запаха

Как себя помню, меня всегда манил запах книг. Уже в детстве я узнал, что есть места, где этих книг очень много, и то, что они называются библиотеками. Так я стал восхищаться запахом библиотек.

Помню, как в начальных классах я специально заходил в сельскую библиотеку нашей деревни Средняя Серда, Арского района Татарстана. С первых же шагов я окунался в чарующий прекрасный запах мира книг. Да, любовь к книгам, думаю, я приобрёл не от содержания, а именно от их запаха. И так сложилось, что этот завораживающий, как магнит, мир книг и запахов стал моим постоянным и верным спутником жизни.

В доме, у моих родителей, как у всех преподавателей того времени, было достаточно большое и интересное собрание художественной, а также научной, в большей части по математике и географии литературы. Мне нравилось перелистывать эти книги и окунаться в неизведанный мир новых знаний, персонажей и сюжетов.

После школы, став студентом, по татарской филологии и истории, уже с первого курса, я стал завсегдатаем научной библиотеки КФУ. После занятий и лекций, заказывая книги в библиотеке, хотя можно было их забрать домой, я наслаждался процессом в читальном зале. Особенно мне нравился отдел рукописей и редких книг, где я стал изучать и составлять описи статей дореволюционных татарских газет на арабском шрифте. Потом я начал уже выписывать и работать с татарскими рукописями.

Руководителем этого отдела был известный историк и большой знаток татарской рукописной книги и периодической печати, очень душевный и добрый человек Джаудат Миннуллин. Именно он предложил мне устроиться на работу в отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки КГУ им. Лобачевского. В это время я уже параллельно с учебой преподавал историю татарского народа в татарской гимназии № 4. Я с большой радостью согласился на это предложение. От удовольствия работы с книгами я даже начал получать какую — то материальную поддержку.

Это было время, которое я до сих пор вспоминаю как самое прекрасное время моей жизни. Летом все мои однокурсники после сессий выезжали в родные места, распределялись по стройотрядам, а мы отправлялись в археографические экспедиции. Это была очень интересно, романтично и, главное, мы понимали, что спасаем наше письменное, в основном, рукописное наследие.

После получения диплома я, уже работая в Институте языка, литературы и истории, продолжил работу в отделе рукописей, и именно здесь познакомился с академиком, самым известным исследователем татарской книги, Абраром Каримуллиным. Во время наших бесед он сказал, что любовь к книге, которую он увидел во мне, это достаточно редкое явление и надо развивать эту любовь. И вот с его подачи и под его руководством я начал составление библиографического указателя татарских гуманитарных учебников.

Работая в архивах и библиотеках Казани, Уфы, Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга мне впервые удалось составить список татарских учебников из 1010 наименований. Это, по мнению многих книговедов, было новым словом в татарском книговедении. На грант Академии наук вышла моя монография, которая выдержала после этого еще два издания. Этот труд стал призером научных исследований среди молодых учёных Татарстана и был удостоен специального гранта правительства.

Во время работы над диссертацией я собрал богатую библиотеку, которая пополняется постоянно. Работая в разных должностях государственной службы после защиты диссертации, я, хотя уже не на постоянной основе, никогда не отрывался от работы с книгами. А с резким поворотом судьбы, когда я вместе со своей семьей оказался в культурной и научной столице нашей страны- Санкт-Петербурге, я снова с воодушевлением окунулся в изумительный мир книг и книжного запаха. Именно в этом городе, где такое обилие общественных и научных библиотек, в которых каждый может найти то, что ему близко, мне стали особенно близки читальные залы института восточных рукописей. Во – первых, они мне очень напоминают Отдел редких книг КГУ и, во – вторых, здесь оказалось такой богатый пласт татарской печатной книги, который не был мне доступен, когда я работал в Казани. Здесь хранятся обязательные экземпляры всех татарских книг, которые издавались во многих уголках России.

Работая по выходным дням и в свободное, от основной работы время, продолжаю составление библиографии татарских книг, изданных до 1917 года и вновь и вновь поражаюсь новым находкам. Только по изданиям раздела «Коран, части Корана» список составил 81 наименований, а по направлению астрология, предсказания, сонники около 20 татарских книг. В настоящее время я работаю над новой монографией — историей и библиографией татарских религиозных учебников. И каждый раз, садясь вечером за компьютер и открывая книги, я чувствую душевную лёгкость и наслаждение от предстоящей работы.

Да, у каждого, наверное, есть любимые запахи. У меня это – мой запах книг. И когда, буквально месяц назад, я заболел новой вирусной инфекцией, я понял, что потерял чувство запаха и вкуса. Это было такое чувство опустошения, что сложно передать словами, я был лишён радости чувствовать мой запах книг. И вот сейчас, когда уже все позади, я могу сказать, какое это счастье — жить полноценной насыщенной жизнью, наполненной запахами мира.

Берегите себя и своих близких, дорогие друзья. Берегите эти чудесные божественные возможности нашего тела: слышать звуки, чувствовать запахи, наслаждаться вкусом яблок и свежевыпеченного хлеба. Цените запах жизни!

Ренат Валиуллин