Махмута Гареева похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах похоронили генерала армии Махмута Гареева. Перед этим в траурном зале состоялась церемония прощания с президентом Академии военных наук, передает ТАСС.

Проститься с ветераном Великой Отечественной войны пришел министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода», – отметил он, обратив внимание на то, что Гареев был не теоретиком, а практиком, внесшим свой вклад в военную мысль в том числе и на полях сражений в различных странах.

Глава военного ведомства при этом добавил: «Память о нем сохранится не только в наших сердцах, память о нем сохранится в огромном количестве пособий, статей, научных работ <…>. И, я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах».

Помимо Сергея Шойгу, участниками церемонии прощания с Махмутом Гареевым стали начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии военного ведомства, а также ветераны Вооруженных сил, слушатели и курсанты военных вузов. После завершения церемонии состоялись похороны с воинскими почестями.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни 25 декабря. Власти Татарстана выразили соболезнования в связи с кончиной Махмута Гареева, Президент РТ Рустам Минниханов направил соответствующую телеграмму сыну военачальника – Тимуру Гарееву. Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким генерала, назвав его «настоящим патриотом».

tatar-inform.ru