Мамадышский краеведческий музей приглашает на выставку «Мамадыш в 100-летнем Татарстане»

Один из новых проектов к 100-летию ТАССР — выставка о вековой истории мамадышского края — со времени образования Мамадышского кантона до 90-х годов прошлого века.

Экспозицию специалисты музея собирали, обращаясь на предприятия и в организации района. Все экспонаты этой уникальной коллекции представлены посетителям впервые.

На выставке воссозданы интерьеры советской эпохи. Гости могут заглянуть в кабинет председателя колхоза, побывать на полевом стане.

Лекции об экспозиции читает легендарный экскурсовод музея Гуляндам Давыдова.

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