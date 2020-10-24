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Мамадышский краеведческий музей приглашает на выставку «Мамадыш в 100-летнем Татарстане»

Мамадышский краеведческий музей приглашает на выставку «Мамадыш в 100-летнем Татарстане»

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 24.10.2020 0 4

Один из новых проектов к 100-летию ТАССР — выставка о вековой истории мамадышского края — со времени образования Мамадышского кантона до 90-х годов прошлого века.

Экспозицию специалисты музея собирали, обращаясь на предприятия и в организации района. Все экспонаты этой уникальной коллекции представлены посетителям впервые.

На выставке воссозданы интерьеры советской эпохи. Гости могут заглянуть в кабинет председателя колхоза, побывать на полевом стане.

Лекции об экспозиции читает легендарный экскурсовод музея Гуляндам Давыдова.

100tatarstan.ru

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