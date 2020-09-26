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Марат Ахметов и Ильшат Аминов приняли участие в «Татарча диктант»

Марат Ахметов и Ильшат Аминов приняли участие в «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 26.09.2020 0

Руководитель Комитета по развитию татарского языка Марат Ахметов и депутат Госсовета и руководитель телеканала ТНВ Ильшат Аминов приняли сегодня участие в акции «Татарча Диктант». Они писали работу очно, в национальной библиотеке Татарстана под диктовку профессора-филолога Фоата Галимуллина.

Ежегодная всемирная образовательная акция «Татарча диктант» прошла сегодня, 26 сентября — работу предлагалось написать онлайн. Для регионов России текст диктовал Ильдар Киямов (ведущий канала ТНВ), для соотечественников в других странах — Филюс Кагиров, заслуженный артист Республики Татарстан.


realnoevremya.ru

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