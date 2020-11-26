Марат Ахметов и Ильсур Хадиуллин наградили победителей республиканского конкурса на лучшие школу и детский сад с родным языком обучения

25 ноября в Государственном Совете состоялось подведение итогов республиканских конкурсов «Лучшая практика обучения на родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Республики Татарстан» и «Лучший детский сад по организации обучения и воспитания детей на родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке». Награды победителям вручили заместитель Председателя Госcовета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов и министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Открывая церемонию награждения победителей конкурсов, Илсур Хадиуллин отметил, что вопросам национального образования, обучения и воспитания на родном языке в республике придается большое значение. «Президентом Татарстана 2021 год объявлен Годом родных языков и единства, — сказал он. — Республиканская комиссия, возглавляемая Маратом Готовичем, с первых дней создания развернула активную деятельность, в результате заметно оживилась работа учреждений образования по обучению на родных языках. Одним из практических предложений комиссии стали республиканские конкурсы среди национальных школ и детских садов. В них приняли участие 93 школы и 104 детских сада. 11 ноября на заседании конкурсной комиссии определены победители конкурсов — 20 лучших школ и 20 дошкольных организаций».

Марат Ахметов поблагодарил руководителей образовательных организаций за ответственное отношение к вопросам обучения и воспитания на родном языке и участие в республиканском конкурсе. «Наша общая с вами цель — усилить работу учреждений национального образования, — отметил он. — В республике насчитвается более 1,5 тысячи учреждений национального образования. Сегодня мы чествуем победителей конкурса, это директора и заведующие лучших школ и детских садов. Набранный вами опыт работы — это пример для всех других педагогических коллективов, ведущих свою работу на родных языках. Вы выполняете чрезвычайно ответственную миссию по сохранению родных языков и культуры народа, прививая их детям. Спасибо за ваш труд!»

Затем Марат Ахметов и Ильсур Хадиуллин вручили победителям конкурса дипломы и сертификаты на 500 тысяч рублей.

Среди победителей Кугарчинская средняя общеобразовательная школа Рыбно-Слободского района, гимназия № 2 им.М.Вахитова из Набережных Челнов, Ямашурминская средняя общеобразовательная школа Высокогорского района, Зиреклинский лицей Новошешминского района, Карадуванская татарская гимназия им.Баки Зиятдинова из Балтасинского района, Шалинский детский сад Пестречинского района, Детский сад «Миляшкай» Муслюмовского района, Детский сад №2 села Актаныш и другие.

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