Марат Ахметов: «Воспитание на татарском языке в детских садах поможет нам сохранить язык»

Лениногорск посетил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

В ходе краткой, но содержательной экскурсии по музею почётному гостю рассказали об этапах добычи нефти в Лениногорске. Затем Марат Готович провел в конференц-зале музея заседание комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. В нем приняли участие муниципальные районы юго-востока республики, главы, представители сфер культуры и образования.

«В общественной и политической жизни республики начинается совершенно новый этап развития, с приоритетом духовных ценностей», – отметил Марат Ахметов.

Он особо подчеркнул, что воспитание на татарском языке должно начинаться с детского сада. «Мы многие свидетели того, как дети, разговаривающие на чистом татарском языке, начинают ходить в детский сад и в скором времени становятся русскоязычными. Воспитание на татарском языке в детских садах поможет нам в некоторой степени сохранить язык», — сказал зампред Госсовета РТ.

В целом, он отметил, что работа в направлении сохранения и развития татарского языка ведется недостаточно хорошо. Марат Ахметов обещал внести предложения по поддержке национальных СМИ.

Наталья Лакомкина

leninogorsk-rt.ru