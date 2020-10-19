Массовую уборку сельских мечетей провели мусульмане в селе Белозерье Мордовии

По инициативе руководителей мусульманских религиозных организаций села Белозерье, прошла массовая уборка сельских мечетей, а также местного кладбища.

На территории кладбища, площадью 6 гектаров , в течение двух месяцев были убраны сорняковые растения, подчищены места захоронения усопших от различных деревьев и веток, часть которой сожгли, а пригодные к топке вывезли нуждающимся односельчанам. Всего было вывезено более 30 машин мусора.

Более 100 человек приняли участие в уборке кладбища. Участниками акции стали имамы, председатели, активисты мусульманских общин и неравнодушные жители села. Возраст добровольцев составил от 10 до 60 лет. Было задействовано несколько единиц техники и различные орудия труда.

«Содержание кладбища в чистоте и порядке, является благим делом», — говорит заместитель Муфтия, имам мечети «Джума» Рашид-хазрат Абдрашитов. «Посещение мусульманских кладбищ является напоминанием о смерти, передается в достоверном хадисе, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я запрещал вам раньше посещать могилы, но теперь посещайте же их, воистину они напоминают вам о загробной жизни». Также посещение могил является проявлением благочестия к усопшим через приветствие им, мольбы за них и просьбы прощения у Аллаха для них.» — напомнил заместитель Муфтия.

Подобные уборки являются традиционными для многих татарских сел республики. Ежегодно, местными жителями проводятся уборки территории мечетей и кладбищ, тем самым проявляя уважение к своим предкам, к обычаям и традициям своего народа, показывая хороший пример подрастающему поколению.

По материалам пресс-службы ЦРО ДУМ РМ

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