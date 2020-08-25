Мастер по шитью из Санкт-Петербурга примет участие в фестивале-конкурсе «Казан сөлгесе»

Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров провёл встречу с активистками СПбОО татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фираёй Рашитовой и Лилией Фазуловой.

Лилия Фазулова является мастером по шитью и национальной вышивке. В прошлые годы работала модельером в Челябинском Доме моделей и многие годы преподавала «Искусство по вышивке» во Дворце творчества юных. Неоднократно принимала участие в городских и региональных выставках и была победителем конкурсов. Имеет многочисленные награды.

С 28 по 30 августа 2020 года в формате «онлайн» состоится V Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»). Фестиваль–конкурс учреждён и проводится Культурным центром «Сайдаш» при поддержке Министерства культуры РТ и Управления культуры исполнительного комитета г. Казани. Также с этого года «Казан сөлгесе» проводится под эгидой ЮНЕСКО.

Татарские полотенца отличаются большой красочностью, нарядностью. Поэтому не случайно в XIX веке татарские полотенца вместе с казанской узорной обувью и золотошвейными головными уборами славились далеко за пределами края и назывались не иначе как «казан сөлгесе» (казанские полотенца).

Фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» призван сохранять и развивать национальное песенно-танцевальное искусство, выявлять и поддерживать яркие таланты, способствовать духовному и нравственному возрождению народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации V Международный фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» будет проведён в формате «онлайн».

Лилия Фазулова рассказала о своём творчестве и достижениях в искусстве вышивки, также продемонстрировала часть своих выставочных работ.

В завершении встречи была достигнута договорённость провести её персональную выставку полотенец с вышивками в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также отправить работы Лилии Фазуловой на фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» в г. Казань.

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