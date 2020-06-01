Мечети Москвы начинают открывать свои двери для прихожан

1 июня Московская Соборная мечеть вновь открыла свои двери для прихожан.

Поэтапное снятие ограничений на коллективные богослужения будет проходить начиная с 1 июня 2020 года, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и согласно документам органов государственной и местной власти. Санитарная обработка помещений Московской Соборной мечети всегда проводилась и проводится с использованием самых современных технологий и средств.

Во время коллективных молитв прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию, масочно-перчаточный режим, а лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано воздержаться от посещения общих молитв.

При входе в мечети и молельные залы установлены антисептические средства для обработки рук.

Как сообщалось ранее, мечети, молельные дома, образовательные и культурные учреждения СМР и ДУМРФ в связи с пандемией коронавирусной инфекции были закрыты для верующих с конца марта.

По поводу этого периода Глава мусульман России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин сказал:

«Вынужденная разобщенность не разделила Умму, а сплотила, сделала нас сильнее в деле милосердия и сострадания, увеличила проявленную благотворительность. Священный Рамадан стал камертоном нашего духовного роста. Для исполнения незыблемых предписаний религии мы многое сделали по-новому, многому научились.

Временное отлучение от свободного перемещения, невозможность в эти долгие недели совершать коллективные молитвы в наших храмах мы восприняли как дополнительную возможность для осмысления предназначения земной жизни, для самосовершенствования».

Весь период в Московской Соборной мечети имамы в одиночестве ежедневно читали Коран, в мечети звучали молитвы.

И сегодня мусульмане возносят благодарственные молитвы Всевышнему Аллаху и просят Всевышнего Творца сохранить Его защиту на жизненном пути Уммы.

Мы смело смотрим вперед и строим планы на будущее. И да ниспошлет на Землю Аллах Тааля Свою милость и благоволение!

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