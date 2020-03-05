Медали — ветеранам

На этой неделе глава администрации села Кочко-Пожарки Рустям Абдуллин совместно с местной библиотекой и дирекцией СДК собрал ветеранов-односельчан в очаге культуры и от имени главы МСУ района и председателя Земского собрания выразил слова благодарности виновникам торжества. «Ещё пять лет тому назад участников ВОВ и тружеников тыла было 33 человека. К большому сожалению, вас теперь осталось всего 12 и только пятеро смогли прийти на сегодняшнее мероприятие. В связи с наступающим 75-летием Великой Победы президент Владимир Путин нынешний 2020 год объявил годом Памяти и Славы. Все мы знаем, какой ценой досталась нам эта Победа.

Чтобы сохранить память о героях войны и тружениках тыла, были выпущены юбилейные медали в честь Великого праздника, которыми хочу вас и наградить», — сказал в своем выступлении Рустям Мансурович. Далее он пригласил всех ветеранов за праздничный стол, где за чашечкой чая по-домашнему тепло общались между собой ветераны и организаторы данного мероприятия. По словам главы, остальным он вручит медали, объездив всех по домам.

А пока уважаемые гости и организаторы сидели за столом, Карина Климентьева, Диляра Гаязетдинова радовали их своими песнями, а специалист сельского совета Наталья Андреева прочитала стихотворение Ахмета Саттара «Седые солдатки». Директор СДК Ибрагим Мусин и заведующая библиотекой Рамиля Мустафина также сказали свои слова благодарности ветеранам за их труд в годы ВОВ за то, что они являются гордостью своего села и примером для молодежи.

Газета «Туган як»