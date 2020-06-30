Медалью «За доблестный труд» награжден автор русско-татарского словаря для работников здравоохранения

Медалью «За доблестный труд» награжден Нил Габидинович Халфиев. Награду вручил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Нил Габидинович родился 1 ноября 1939 года в деревне Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР. В 1976 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «санитария». С 1961 по 1967 годы работал главный врачом санитарно-эпидемиологической станции Апастовского района, с 1969 по 1971 – заведующий инфекционным отделением Верхне-Услонской больницы, с 1971 по 1975 – врач-эксперт травматологической ВТЭК ТАССР. С 1975 года трудился в качестве ассистента кафедры рентгено-радиологии КГМИ. Параллельно вел лечебно-консультативную работу в поликлинике РКБ. По инициативе Нила Габидиновича были обновлены кабинеты и оснащены современной рентгеновской аппаратурой. Это позволило сократить сроки доклинического обследования больных и увеличило пропускную способность рентгенологического кабинета.

Кроме того, Нил Габидинович Халфиев издал книгу «Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения», который и в настоящее время используется в работе врачей и студентов-медиков. На его счету огромное количество передовых достижений в медицине, он автор множества научных работ и статей, а также двух изобретений, которые внедрены в медицинскую практику.

За многолетний, добросовестный труд был награжден присвоением звания Ветеран-участник Великой Отечественной войны. Имеет звание кандидата медицинских наук. В настоящее время Нил Габидинович является активным членом ветеранского движения КГМУ.

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