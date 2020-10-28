31 октября 2020 года под флагманом темы: «Медиатренды и национальные СМИ» состоится II Санкт-Петербургский Татарский Медиафорум. В виду санитарно-эпидемиологической ситуации Форум пройдет в формате онлайн на площадке Zoom.

К участию приглашаются журналисты, блогеры и все, кому интересен вопрос национальных СМИ в эпоху перемен.

Прямая трансляция на YouTube-канале портала «Питер Татар» активизирует возможность выступить с короткими сообщениями, задать вопросы.

Одним из спикеров Форума станет главный редактор интернет студии «Донья» Всемирного конгресса татар, заслуженный работник культуры РТ Римзил Валеев. В выступлении спикера речь пойдет о миссии информресурсов, роли СМИ и информпродуктов в сохранении этнической идентичности.