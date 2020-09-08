Медресе «Махинур» объявляет о наборе учащихся на 2020-2021 учебный год

Религиозная организация мусульман — духовная профессиональная образовательная организация исламское медресе «Махинур» г.Дзержинска Нижегородской области объявляет о наборе учащихся на новый 2020-2021 учебный год, по реализации программы подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

В связи с пандемией документы принимаются дистанционно по электронной почте mahinur.dzr@mail.ru или по телефону по тел. 8 929 038 00 51 — (Самина ханум). На данную почту необходимо отправить заявку с пометкой «хочу учиться» или позвонить по вышеуказанному телефону. По данной заявке будет отправлен пакет документов с памяткой о поступлении в медресе «Махинур».

Обучение ведётся на русском, татарском и арабском языках.

В медресе принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане мужского и женского пола мусульманского вероисповедания, имеющие образование среднего (полного) и среднего (неполного) общего образования, среднее профессиональное или высшее образование.

Приём в медресе осуществляется на вечернее отделение. Срок обучения — 4 года.

Требования к абитуриентам знать суру «Аль Мульк» наизусть и свободно читать суру «Ясин».

Начало учебного года и занятий вечернего отделения — 28 сентября 2020 г.

В целях подготовки к новому учебному году и противодействию распространения коронавируса, медресе проводит подготовительные работы. В связи с этим закуплено оборудование для организации дистанционного обучения. Также намечена закупка бесконтактного термометра, средства индивидуальной защиты для студентов и сотрудников медресе (маски, перчатки) и средства дезинфекции.

С положением о приеме абитуриентов в медресе «Махинур», вы можете ознакомиться в разделе (Абитуриентам).

islamnn.ru