Менделеевцы написали «Татарча диктант»

Площадкой образовательной акции стал ДК им. С. Гассара.

Испытать знания по татарскому языку собрались представители учительства, культуры, члены ТОСов, местного отделения Союза пенсионеров, старшеклассники. К участникам обратились заместитель главы района Лейсан Галеева и председатель Менделеевского отделения Всемирного конгресса татар Лилия Галиева. Темой был выбран отрывок из произведения «Сыерчыклар» («Скворцы») Ибрагима Гази, состоящий из 200 слов. Его собравшиеся писали под диктовку учителя татарского языка Монашевской школы Айгуль Ивановой. mendeleevskyi.ru