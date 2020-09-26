enrutat
Главная / Менделеевцы написали «Татарча диктант»
Менделеевцы написали «Татарча диктант»

Менделеевцы написали «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 26.09.2020 0 6

Площадкой образовательной акции стал ДК им. С. Гассара.

Испытать знания по татарскому языку собрались представители учительства, культуры, члены ТОСов, местного отделения Союза пенсионеров, старшеклассники.

К участникам обратились заместитель главы района Лейсан Галеева и председатель Менделеевского отделения Всемирного конгресса татар Лилия Галиева.

Темой был выбран отрывок из произведения «Сыерчыклар» («Скворцы») Ибрагима Гази, состоящий из 200 слов. Его собравшиеся писали под диктовку учителя татарского языка Монашевской школы Айгуль Ивановой.

mendeleevskyi.ru

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.