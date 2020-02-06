Мероприятие, посвящённое творчеству М.Джалиля, провели в Азербайджане

В программе подготовки к 75-летию Победы в ВОВ Республиканское общество татарской культуры «Туган тел» (председатель Гюльджан Мясоутова) Республики Азербайджан провело мероприятие, посвящённое творчеству выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля.

Выступающие рассказывали о яркой, интересной, в то же время, трагичной судьбе героя татарского народа, отдавшего свою жизнь в борьбе с фашизмом, прозвучали стихи поэта на татарском и русском языках в исполнении Маминой Рафиги – “ Тик булса иде ирек”, Абдикеевой Раисы – “Исемдә”, Афиатуловой Земфиры “Ошанма”, Бибарсовой Фаиля – “Карашларың”, Алирзаевой Муниры – “Ива”, Хакимовой Бианы – Дулкыннар”. Наши дети Абдикеев Джамиль и Абдикеев Мурад читали стихи “Чишмә җыры» и “Дулкыннар”.

До глубины души гостей вечера затронуло стихотворение Мусы Джалиля «Варварство», которое было исполнено в сопровождении видеоряда, повествующего о жестокости и бесчеловечности фашистских захватчиков к мирным людям. Также была продемонстрирована анимация о Мусе Джалиле в исполнении Алсу татарской народной песни «Оло юлнен тузане».

Председатель общества «Туган тел» Гюльджан Мясоутова рассказала о многогранности таланта Мусы Джалиля. Она отметила, что Муса Джалиль занимался и переводческой деятельностью — переводил на татарский язык произведения Пушкина, Некрасова, Шевченко. Она привела и слова азербайджанского поэта Самеда Вургуна о татарском поэте: «Мир и мировая литература знают много поэтов, обессмертивших свои имена неувядаемой славой, но таких, как поэт-герой Муса Джалиль, увековечивший свое имя, и бессмертными творениями, и смертью, которая сама является героическим подвигом, не так уж много. Вот они: великий Байрон, славный народный поэт Венгрии Петефи, герой Юлиус Фучик и, наконец, Муса Джалил».

Ведущая мероприятия –заместитель общества «Туган тел» Альбина Гематдинова представила отрывок и рассказала об истории создания оперы Жиганова «Алтынчеч». Либретто был написан М. Джалилем.

На мероприятии приняли участие Постоянный представитель Татарстана в Азербайджане Альфред Закиров, представители Российского-информационного центра, общественных организаций Азербайджана, представители женской организаөии “Ак калфак”, а также студенты Российских Вузов, прибывшие на зимние каникулы.

После мероприятия гости были приглашены на чаепитие с татарской выпечкой.